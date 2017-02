La 'nueva' Garbiñe Muguruza, más definida y más liviana

«La temporada se presenta apasionante. He aprendido mucho de los dos últimos años, han pasado tantas cosas de las que he aprendido mucho. Afronto el año con tranquilidad, con ganas de trabajar bien y sabiendo que la presión va a estar ahí siempre, que es parte de mi vida y de que estoy aprendiendo a llevarla». Garbiñe Muguruza deja atrás la temporada 2016. No la olvidará nunca por la victoria en Roland Garros y por haber llegado por segundo año consecutivo a jugar las WTA Finals en Singapur. «Estoy orgullosa de lo conseguido, pero todo eso es ya parte del pasado», advierte.

La incógnita que queda por despejar en este 2017 es si habrá dejado atrás sus fantasmas, los que le hicieron dudar después de ganar Roland Garros cuando se desinfló (14 victorias por 11 derrotas), absorbida por las emociones que llegaron de la mano de su primer grande, y si en este podrá tomar el liderazgo de un circuito sin una dominadora clara. Hoy es la séptima del mundo detrás de Serena Williams (7780 puntos), Angelique Kerber (7115), Karolina Pliskova (5270), Simona Halep (5073), Dominika Cibulkova (4985) y Agnieszka Radwanska (4915).

Por de pronto su arranque de año ha sido positivo. Se marchó del primer grande, el Abierto de Australia, con la cabeza alta. Hizo un gran tenis y rompió su barrera australiana, la que le impedía rebasar los octavos. Solo un tornado, Vandeweghe, le cerró el camino.

Para llegar a este nivel, Muguruza ha tenido que superar una dura pretemporada, una prueba de fuego para ella. Muguruza se marchó a Los Ángeles, el emplazamiento de su entrenador, el francés Sam Sumyk, y allí llevó a cabo un programa físico de cinco semanas muy duro. Trabajó en el gimnasio para fortalecer la espalda y sobre todo los hombros, con resultados perceptibles. Con respecto al año pasado, su musculatura está más definida y su figura es algo más liviana, porque ha perdido algo de peso al cambiar algunos hábitos alimenticios. La consecuencia es que está más fuerte y eso se traduce en un plus de confianza y en llegar mejor a la bola. Se ve más fuerte. Está más fuerte. Ni de lejos llega al nivel rocoso de Serena Williams, Angelique Kerber, Simona Halep o Dominika Cibulkova. «Nos concentramos mucho en las partes débiles de mi cuerpo para no caer lesionada y estar preparada», asegura.

Y es que en la última temporada, hubo un momento en el que parecía que todo era la cabeza, pero el error también estaba en el físico, ya no llegaba a las bolas y se encontraba más pesada, eso la obligaba a arriesgar más para correr menos con el resultado lógico de ese patrón de juego: un rosario de errores. El problema era la cabeza, pero también la táctica y el físico, lastres que no le permitían jugar con la soltura que ha llegado a demostrar como tenista.

Muguruza, una tenista con un cuerpo privilegiado, ergonómico, de tallo alto (1,83 y 73 kilos) y extremidades kilométricas, siempre ha tenido que lidiar con la fragilidad de sus articulaciones. Hace tres años tuvo que pasar por el quirófano para reparar el tobillo derecho, lo que le obligó a permanecer seis meses sin competir, y en diciembre fue sometida a un tratamiento en el tobillo izquierdo. Y aprovechó, ya que no podía realizar trabajo en pista, para trabajar con pesas y ganar potencia en el tren superior. Sus saques deben ser más letales. Con los tobillos ya en orden, se dedicaron a potenciar la movilidad lateral. Sus rivales habían detectado que abriendo la pista y llevándola de lado a lado, con la inseguridad que arrastraba en los apoyos, era presa más fácil. Hoy se ve más fuerte.

Se desconoce hasta dónde llegará y qué será capaz de hacer, pero en el entorno profesional se intuye que puede ser algo grande. Desde su equipo se insiste en que más allá de los flashazos puntuales que ha protagonizado —final de Wimbledon, el título de Roland Garros...—, el de Garbiñe es un proyecto de largo recorrido, y no de éxito inmediato.

Su impacto mediático esta fuera de toda duda. Está respaldada por patrocinadores de mucha potencia, caso de Adidas (ropa deportiva), Babolat (raquetas y material de tenis), BBVA (banca), Rolex (relojes) o Maui Jim (gafas).

Así que la edificación demanda el ir piedra a piedra, paso a paso. Por etapas. El 2015 supuso la gran irrupción y el año pasado fue de aprendizaje, la transición de una tenista potencialmente muy buena a otra a la que desde fuera se le exigían ya bruscamente resultados, sobre todo desde que triunfó en París. Ahora su objetivo es adquirir el sosiego necesario sobre la pista, jugar con calma para crecer.