Garbiñe Muguruza, semifinalista

Garbiñe Muguruza alcanzó hoy las semifinales de Brisbane al superar a la rusa Stevlana Kuznetsova por 7-5 y 6-4 en un partido igual de complicado que los dos anteriores del torneo, que la española solventó pese a un comienzo dubitativo.

Los intercambios largos de golpes pusieron el choque en manos de Kuznetsova desde el principio. La rusa, sólida y con un servicio consistente, se escapó hasta un 4-1, pero al finalizar el juego Muguruza requirió la asistencia de su entrenador, Sam Sumyk, y a partir de entonces todo fue distinto.

Sumyk aconsejó a su tenista que presionase a Kuznetsova, novena del mundo y quinta favorita en Brisbane, y que tratase de acortar la duración de los puntos. La táctica dio resultado, Muguruza remontó hasta empatar a cuatro y en el décimo juego salvó dos pelotas de set antes de adjudicárselo.

"Me costó empezar el partido", comentó la española. "De repente estaba 1-4 abajo, me costó entrar en ritmo. Ella empezó jugando muy bien pero tuve que meterme en el partido, y ahí empecé a entrar en calor, a pensar un poco más y a sentir la bola", explicó.

Garbiñe Muguruza, séptima jugadora del mundo, destacó que los consejos de su entrenador influyeron claramente en ese momento decisivo del set, sobre todo porque la obligó a concentrarse en cada punto en juego. "Cuando más cansada estás has de simplificar. Tenía que pensar en cada punto y traté de hacerlo", dijo.

En la segunda manga, Muguruza y Kuznetsova mantuvieron un nivel alto de juego y solidez con el servicio. La española se adelantó 3-2, pero de inmediato perdió su saque para recuperarlo en el siguiente juego y cerrar el partido 6-4 tras una hora y 49 minutos.

"Sabía que iba a ser un partido duro. Nos conocemos mucho. En el pasado hemos entrenado juntas en Barcelona, así que sabía que sería una batalla. Estoy contenta con lo fría que he jugado especialmente teniendo en cuenta que venía de jugar dos partidos largos", dijo. La de hoy es su tercera victoria consecutiva sobre la rusa.

La rival de Garbiñe Muguruza en semifinales será la francesa Alizé Cornet, quien liquidó de manera sorpresiva 6-3 y 7-5 a la segunda cabeza de serie del torneo australiano, la eslovaca Dominika Cibulkova. Ambas se han enfrentado en dos ocasiones con sendas victorias de la española.

"No estoy preocupada de que haya jugado tanto estos días", afirmó Muguruza. "Cornet es una luchadora y espero otra batalla. Todo esto me va a ayudar a mejorar mi nivel, a entrar en ritmo para el resto de la temporada, así que no estoy preocupada por mi condición física. He tenido un cuadro duro, pero esto me da más confianza".