«¿Cómo se pronuncia Lara Arruabarrena?»

A más de uno se le traban las erres al tener que pronunciar el nombre de Lara Arruabarrena. Tanto es así que uno de los periodistas de la Hopman Cup, que se está disputando estos días en Perth, Australia, le pidió la tenista guipuzcoana al terminar el primer partido contra Gravilova que explicara cuál era la pronunciación correcta.

Pero la tenista no fue la única en pronunciar su nombre. Y es que al terminar el mixtos dobles que les enfrentó contra Krygos y Gravilova, Feliciano López, con el micrófono en mano y ante toda la grada volvió a repetir la pronunciación correcta del apellido de la tenista.

La tenista guipuzcoana ha compartido en sus redes sociales el vídeo de la entrevista y se ha tomado con humor.

How to pronounce Lara Arruabarrena...



No one can quite roll those rrrrrs like #TeamSpain, eh @feliciano_lopez and @laraarrua? #HopmanCuppic.twitter.com/4ZphWW0XQL