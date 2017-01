«Kerber y Serena imponen, pero si ellas pueden, yo también»

Lara Arruabarrena (Tolosa, 1992) camina, con su raquetero al hombro, por el Real Club de Tenis de San Sebastián que la vio nacer. Saluda a quienes la vieron coger por primera vez una raqueta, comenta sensaciones con sus amigos y recibe felicitaciones por su reciente triunfo en el Campeonato de España. «Volver a casa es especial. Sólo puedo venir dos veces al año y aquí tengo muchos recuerdos. Me siento muy arropada», reconoce con cierta ternura mientras se cruza con sus antiguos compañeros. Quienes la conocen la definen, tanto dentro como fuera de la pista, como «luchadora y tranquila». Charlamos con ella en el club donostiarra unos días antes de que viajara hasta Australia para abrir el calendario de 2017. Ayer, junto con Feliciano López consiguieron el punto de la victoria sobre Australia en la primera jornada de la Copa Hopman de tenis, que se disputa en Perth al imponerse al dúo local integrado por Daria Gavrilova y Nick Kyrgios por 4-0 y 4-2. Aún así, su mira está puesta en el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, donde aspira a codearse con las mejores tenistas del mundo.

Cercana, serena y sin prisa, se acomoda en unos de los sofás del ‘tenis’ y empieza a recordar antiguos logros. La casualidad hizo que con ocho años se aventurara en un deporte hasta entonces desconocido para ella y por el que, sin embargo, apostó fuerte. Ahora, llegan las alabanzas pero el camino no ha sido fácil. Horas de gimnasio, de repetir una y otra vez los golpes de derecha, de revés y el ejercitar los saques han forjado su tenis. «A todos nos da pereza cuando hace aire o frío, pero esos días son los más importantes y cuando más tienes que dar», admite la tenista.

Con tan solo quince años, se marchó al Centro de Alto Rendimiento, empezó a jugar cada vez a un nivel más exigente y desde entonces se han sucedido las victorias, las derrotas y los viajes por el mundo. A pesar de su temprana edad, Lara Arruabarrena se ha consolidado como una de las tenistas profesionales españolas de referencia y se mantiene en el puesto 66 del ranking de la WTA, la ATP femenina. Consciente de hasta dónde la han llevado la constancia, el sacrificio y la ilusión, la tolosarra mantiene los pies firmes en el suelo: «Es muy difícil estar en el top 100. Cuesta mucho trabajo y a veces la gente no lo valora suficientemente», apostilla. «Estamos acostumbrados a ver el tenis de Nadal», matiza.

«2017, voy a por ti», con esas palabras se despidió el día 16 de octubre de 2016 después de cerrar una temporada brillante en la que sumó a su palmarés el segundo WTA de su carrera y volvió a sentir lo que es ganar un título individual y dos dobles. «Ganar en Seúl ha sido especial», resume orgullosa al echar la vista atrás. Un premio al ahínco que le ha servido de estímulo para preparar de manera intensa «una pretemporada larga y dura a nivel de juego», pero en la que se ha sentido «muy bien».

Está en uno de los mejores momentos de su carrera, tiene ambición y ha ido mejorando su juego. La derecha y el físico son sus puntos fuertes. «No me canso mucho, soy rápida y la cabeza la mantengo en su sitio», responde segura. La templanza, el no mostrar a su rival sus sensaciones y el no darse por vencida la definen dentro de la pista. Lara Arruabarrena no se marca metas concretas para este nuevo curso pero reconoce que «ganar cualquier campeonato o revalidar el título en Seúl» le haría especial ilusión.

Australia, el escenario donde exhibirse

«Muy motivada», la tolosarra abrió ayer su calendario en Australia. Allí, tiene una gran oportunidad de demostrar su nivel y poner en práctica lo que «Alejo (Mancisidor, su nuevo entrenador) y yo hemos estado trabajando estas siete semanas, que ha sido bastante duro. Nos hemos centrado en mejorar el juego, en aprender a ser más agresiva y a estar más concentrada en pista», relata. Sin aspiraciones imposibles, pero con la ilusión en su máxima potencia, con poder plasmar en los torneos lo ejercitado hasta ahora se da por satisfecha. «En los entrenamientos me ha salido bien, pero ahora lo difícil es conseguirlo en campeonatos y, si lo hago, se verán los resultados», sentencia.

El estreno fue ayer junto a Feliciano López en la Copa Hopman. Era la primera vez que jugaban juntos y vencieron al dúo australiano. De Perth viajará ahora hasta Hobart para jugar en el torneo que lleva el nombre de la ciudad y que le servirá de auténtica preparación para el Abierto de Australia. Famoso por sus días de calor extremo, es el torneo más deseado y temido y donde los jugadores muestran su mejor tenis. De allí, salieron en 2008 y 2006, respectivamente, jóvenes promesas como Jo-Wilfried Tsonga o Marcos Baghdatis, entre otros. «Voy muy motivada a Australia y espero hacerlo lo mejor posible. Si salgo como una estrella emergente, súper bien», añade en tono jocoso. Ríe.

Arriba, Arruabarrena durante la entrevisa en San Sebastián. Abajo, en Australia durante la primera jornada de la Copa Hopman / J.M.LÓPEZ / AGENCIAS

El tenis femenino nunca ha gozado del prestigio que tiene el masculino. Atrás quedaron figuras como Steffi Graff, Margareth Smith-Court o Chris Evert, entre otras. Cautivaban con sus golpes a los espectadores, eran imbatibles y se alzaban con casi todos los trofeos. Ahora, a juicio de Lara Arruabarrena , el tenis «se está moviendo más. Vas a un torneo y no sabes quién va a ganar. Hay más probabilidades y, por tanto, más emoción. Me parece más interesante pensar que cualquiera puede ganar el torneo, incluso yo». Aunque reconoce que levantar la vista y ver en frente a «Angelique Kerber o Serena Williams, que siempre son favoritas, impone, pero no tienes nada que perder». Aunque con algunas rivales mantenga una estrecha relación porque conviven y se ven todas las semanas, en pista, la amistad queda relegada a un segundo puesto porque «todas tenemos la misma mentalidad y vamos a matarnos», sentencia.

Al hacer un repaso a su trayectoria, una palabra la transporta a otro continente. Se le ilumina la mirada al hablar de Bogotá, sonríe y recuerda entusiasmada cómo fue levantar su primer trofeo de WTA en 2012: «Se me hace súper lejano, ya estamos a punto de entrar en 2017», comenta sorprendida por el paso del tiempo. «Estaba muy contenta, emocionada y llena de ilusión. Ahora, es verdad que le tengo más cariño a ese torneo», bromea. Puede presumir de haber conseguido siete WTA en dobles, trece ITF en individual, ocho, en la misma categoría, en dobles, pero ahora lo que le ocupa es seguir manteniendo el ritmo y ganando partidos. Para ello, la tenista reconoce que en este deporte «los buenos golpes, el físico y la cabeza» son fundamentales.

Lara Arruabarrena hace hincapié en la importancia de controlar la mente porque «a veces ves a tenistas a los que la presión les ha podido». La concentración, el saber mantener la cabeza en su sitio y no dejarse llevar por haber fallado un golpe sencillo es uno de los pilares de este deporte. De vez en cuando, saluda a quien pasa por delante de la sala en la que tiene lugar la entrevista. Se acercan a desearle suerte, ella responde con un «gracias» y prosigue: «Lo importante es no perder la concentración para el siguiente punto y, en eso, Nadal es un fuera de serie».

Nadal, Federer, Djokovic o Murray, figuras del tenis masculino que han llevado este deporte a lo más alto, dejan una herencia difícil de superar. «Es increíble lo que han hecho. Yo creo que cuando no haya nada, se valorará más lo conseguido ahora», predice la tenista quien considera que los espectadores, de cierta manera, nos hemos «malacostumbrado» a ver siempre a un español en la final y no valoramos siquiera el llegar a semifinales de un Grand Slam. «En chicos ha habido una generación increíble y va a ser muy difícil que se repita. Ha habido momentos en los que en el ranking había quince españoles entre los 100 primeros», puntualiza.

Para ella, aunque la magia del tenis reside en ser un deporte a nivel individual, en el que «si juegas bien o mal, tú eres el responsable», a veces, «la gente no se da cuenta de que hay otra contraria delante, que no estoy sola y eso es presión». En el circuito femenino, en el que el juego es cada vez más agresivo, es importante «empezar haciendo daño con el saque, conseguir unos puntos gratis y no empezar defendiendo marca la diferencia entre comenzar un punto bien o mal». A algunos tenistas, sobre todo después de haber obtenido buenos resultados, el tener que demostrar o cumplir con las expectativas les ha podido porque «hay presión, hay ansiedad, pero hay que saber gestionarla. Hay que saber darle la vuelta a un partido y seguir confiando en ti», comenta Lara Arruabarrena . No hay más tiempo. La esperan. Se prepara, apresurada, para ir a entrenar. Se ata los cordones de sus deportivas y se pone en pie para preparar su último entrenamiento en San Sebastián. Su última prueba antes de sacar su raqueta bajo el sol australiano y dar sus golpes ganadores. Los golpes que le hagan reencontrarse con el triunfo.