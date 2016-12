La escalofriante herida en la mano de Dolgopolov

Alekandr Dolgopolov, como el resto de sus compañeros, ya ha dejado atrás las vacaciones y se prepara para una nueva y exigente temporada. Y lo hace con sufrimiento, pero con ánimo e ilusión.

En su cuenta de Twitter, el tenista ucraniano ha subido una foto en la que muestra cómo está su mano derecha en los primeros dáis de entrenamiento. Una escalofriante ampolla está condicionado su preparación, pero Alekandr Dolgopolov se lo toma con humor y mira hacia adelante: «Sin dolor no hay victoria. La vendo y juego, aunque duele como el infierno».

In case you wondered how my hand is. Yes I tape and play like this and yes it hurts like hell! No pain,no gain☝