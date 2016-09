Jaume Munar, tenista, subcampeón de Roland Garros Júnior 2014: «En este nivel, si no llegas a la final en un torneo, no sirve de nada»

Camina cansado tras concluir su encuentro de cuartos de final mientras le espera su entrenador Carlos Gómez para acabar con la rutina de la mañana. «Un rato de bicicleta y ducha», comenta. Antes de irse hacia el gimnasio del Real Club de Tenis de San Sebastián, Jaume Munar se para a hablar con este periódico, con el permiso de Gómez, 'coach' también de Marc López, reciente medalla de oro en Río junto a Rafa Nadal en la categoría de dobles. Munar, se sienta en una silla y mira hacia la bahía.

- ¿Hay algún otro torneo con estas vistas?

- Después de venir de torneos fuera de España que es un calvario, la verdad es que se agradece jugar en enclaves así. Bakio también tiene su encanto, pero estas vistas son increíbles.

- Ha avanzado a semifinales, sin perder un set en los tres encuentro y ganando al cabeza de serie número 4, ¿se ve con opciones de hacerse con el título?

- Al final cuando vienes aquí en estos torneos, entre comillas, para empezar, lo que vienes es a ganar. A hacer final o a ganar porque si no no te sirve de nada ya que no puntúas y no subes del ranking. Si estás entre los 300 o 400 mejores no hay otro objetivo que no sea ganar en estos torneos porque si no no te sirven para escalar.

-¿Cómo ha llegado Munar a este torneo?

- Empecé muy mal el año con una lesión de rodilla que me tuvo parado casi dos meses y me costó mucho volver. Es cierto que no había conseguido ningún torneo de esta categoría y este año llevo tres y una final y en los últimos meses todo ha ido rodado. He perdido pocos partidos y en lo que he salido derrotado no ha sido por mucho, así que mientras me siga viendo en ese nivel está claro que seguiré ganando torneos.

- ¿Es complejo el mundo de los Futures?

- Es complejo y te diría que cuanto más rápido salgas de aquí, mejor. No es por temas personales, pero son torneos que o ganas o haces final para puntuar bien o no te sirven de mucho. Pienso que es una etapa que cuanto antes quemes, mejor, porque no es profesionalismo de verdad.

- Llevamos varios años escuchando el nombre de Jaume Munar como futuro del tenis español. ¿Será el próximo año el que puedas dar el salto a torneos mayores?

- No me pongo una fecha para crecer y estar en torneos más importantes, pero está claro que cuanto antes sea mejor. Al final se trata de competir y ganar partidos y si se hace todo irá rodado.

- Le hemos visto en el anuncio de una marca de vehículos que le patrocina junto a Rafa Nadal y le definen como 'el futuro'. ¿Existe mucha presión a su alrededor para que lo sea?

- No es presión. Que haya marcas que apuesten por ti, como en este caso Kia, es por algo. Eso quiere decir que alguien más que tú mismo también cree que lo puedes hacer bien. El equipo de Kia, el mío personal, Adidas, Yonex... Si al final todos ellos apoyan tu carrera empezando desde abajo es porque ven algo en ti. Para nada es una presión, en todo caso es una motivación extra por saber que hay alguien más que confía en mí.

- Muchos le preguntan por Rafa Nadal. ¿Qué relación tiene con él? ¿Sigue sus pasos?

- Obviamente, creo que yo lo sigo más que él a mí (risas). Pero es verdad que está muy unido a mí. Somos de Mallorca y la isla no es muy grande. Tenemos una relación bastante directa y entrenamos juntos cuando estamos en Mallorca. Me apoya, me aconseja durante los entrenos y fuera de pistas.

- ¿Hay tenistas capaces de cubrir el espacio que puedan dejar Nadal o Ferrer?

- Alcanzar el nivel de ahora es casi imposible, pero no creo que haya un vacío en mi generación. Somos muchísimos chicos los que lo están haciendo bien. No tendremos lo que tenemos ahora, pero no creo que vaya a haber un vacío.

- Viendo el palmarés de este torneo, con Albert Ramos o Pablo Andújar, supongo que poder figurar entre ellos es un aliciente.

- Si te digo la verdad, aparecer en cualquier palmarés está bien. El de Donostia es un torneo bonito, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a ir a sitios mucho peores que éste. No sabes lo que se agradece que te piten una falta por tirar la pelota al mar que por hacerlo a un descampado. Es mucho más bonito.