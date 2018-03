Pelota Zabaleta cree que «el Labrit es bueno para todos» Elección de material en Pamplona / J. L. Ezkurdia y el de Etxarren jugarán el sábado contra Elezkano II y Rezusta JOSEBA LEZETA Pamplona Miércoles, 7 marzo 2018, 12:37

Ezkurdia-Zabaleta y Elezkano II-Rezusta han separado este miércoles las seis pelotas que tendrán a su disposición en el partido inaugural de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas el sábado en el Labrit de Pamplona. La elección, para la que el seleccionador Martin Alustiza ya había preparado un lote de diez pelotas hace varios días, ha discurrido con normalidad. Los dos navarros, que este martes ensayaron con Ugalde y Erostarbe, han completado un entrenamiento a continuación.

Zabaleta no comparte las voces que señalan al Labrit como 'su frontón'. Asegura que "es bueno para todos. Aquí se disputa en julio el Torneo San Fermín, donde no he ganado casi nunca". El de Etxarren asegura encontrarse "bien de manos" ante un compromiso importante con vistas a obtener un billete para la final.

Sobre el material elegido, Zabaleta entiende que "todas son bastante parecidas, aunque quizá hay alguna pelota de ellos y alguna nuestra más baja". Ezkurdia y Zabaleta han escogido tres de 106.8, 105.5 y 105.3 gramos, de mayor peso que las de Elezkano II y Rezusta, de 105.5, 105 y 104.8.