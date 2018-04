Zabaleta cae 22-21 en su primer partido como campeón Martes, 10 abril 2018, 08:03

«Me ha costado al principio y me he encontrado bastante mejor después», confesó Zabaleta tras perder 22-21 con Irribarria ante Altuna y Martija su primer partido como campeón del Parejas de 2018. «No he venido fresco, sino un poco cansado por la tensión de la final disputada 24 horas antes». De cualquier manera, rozó la victoria en un estelar con poco peloteo atrás y que osciló en función de los aciertos y errores de Irribarria, delantero de Zabaleta. Perdían 8-3, 10-7, 12-9 y 16-13. El de Arama volteó el marcador para situarse 18-21. Pero Zabaleta falló dos restos de saque al final. «Han sacado una pelota con sebo, ha corrido en la pared izquierda y se me ha venido encima las dos veces».