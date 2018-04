Beñat Rezusta: «Vivo con mis padres y por ahora no tengo intención de mudarme»

- ¿Qué le gusta hacer además de jugar a pelota?

- Andar por el monte y estar con los amigos.

- ¿Por qué zona?

- Normalmente cerca de Bergara, pero también he subido el Txindoki, el Aizkorri. Hace poco estuve en San Donato, en Altsasu.

- ¿Suele ir a coger setas?

- Me gusta, pero no estoy loco por las setas. Este año he ido poco.

- ¿Es cazador?

- No, no me gusta la caza.

- Hace dos años tuvieron por primera vez vacaciones en junio. ¿Recuerda a dónde fue?

- Hace dos años no fui a ningún sitio. El año pasado estuve en Formentera.

- Y este, ¿donde irá?

- No lo tengo pensado todavía.

- ¿Vive solo o con sus padres?

- Con mis padres, estoy muy a gusto y no pienso mudarme en un tiempo.

- ¿Se maneja en internet?

- Más o menos.

- ¿Tiene Facebook o Twitter?

- No, no ninguno. No me gusta.

- ¿Está todo el rato pendiente del móvil?

- Lo utilizo, sobre todo para comunicarme por WhatsApp, pero no me obsesiona.

- ¿El último libro que ha leído?

- No soy mucho de libros.

- ¿La última película que ha visto en el cine?

- 'Handia'.

- ¿Es futbolero?

- Me gusta, pero no soy forofo.

- ¿De qué equipo es?

- De la Real.

- ¿Es socio?

- No.

- ¿Suele ir a Anoeta?

- He ido alguna vez, pero hace bastante tiempo.

- ¿Barça o Madrid?

- Ninguno.

- ¿Cristiano Ronaldo o Messi?

- Messi.

- ¿Cuánto tiempo dedica al día a la televisión?

- Poco, muy poco.

- ¿Qué suele ver?

- Algunos partidos y si no lo puedo hacer en directo, los veo luego en internet.

- ¿'Gran Hermano' o 'El Conquis'?

- 'El Conquis'

- ¿Lleva tatuajes en el cuerpo?

- No, no me gustan.

- ¿Le gustaría ponerse alguno?

- Tampoco.

- ¿Plato preferido?

- La tortilla de patatas que hace mi madre.

- ¿Bebida?

- Agua.

- ¿Carne o pescado?

- Carne, sin duda.

- ¿Le gusta cocinar?

- No, nada. Para hacer unos macarrones, un filete o unas patatas fritas no hace falta mucha historia. Pero hasta ahí, no me pidas más.

- ¿Tiene Play Station?

- No. He jugado alguna vez con los amigos, pero no se me da nada bien.

- ¿Tiene novia?

- Sí.

- ¿Plan de pensiones?

- No.

- ¿Recuerda la última vez que se fue de juerga?

- He salido en el pueblo, pero últimamente no mucho. Alguna ya hemos hecho antes...

- ¿Qué ha estudiado?

- Hice un módulo superior de Mecanizado. No descarto volver a coger los libros, pero es complicado compaginarlos con los entrenamientos y los partidos .

- ¿Cuál será su rutina antes de la final?

- Me despertaré sobre las nueve, desayunaré, daré una vuelta y volveré a casa a comer. El menú normalmente suele ser pasta y pechuga. Luego haré la bolsa, cogeré el coche e iré solo con tiempo a Bilbao.

- ¿Qué coche tiene?

- Un Audi A3, desde hace tres años. Lo compré de segunda mano con 97.000 kilómetros y ahora tendrá unos 184.000. Y que dure.

- ¿Qué tipo de música escucha en los viajes?

- Pongo Euskadi Gaztea y lo que echen.