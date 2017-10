Pelota Víctor gana a Elezkano y carga contra el material Danel Elezkano coge la pelota ayer en el frontón San Lorenzo de Ezcaray. Al fondo, Víctor Esteban. / SONIA TERCERO «Las pelotas no tenían nada, con este tipo de material tengo poco que hacer en el campeonato», dijo el riojano ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 15 octubre 2017, 11:29

Víctor Esteban consiguió ayer en Ezcaray el primer punto de la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y medio dentro del grupo A al derrotar a Danel Elezkano por 18-22, pero el delantero riojano apenas si mostró alegría. Al contrario, cargó duramente contra el material. Es el primer mensaje directo al nuevo seleccionador, Martin Alustiza. «Había muy poco material en el cestaño, las pelotas no tenían nada. Entraba de gancho y no hacía daño. La última pelota de Elezkano era muy baja. No me entraba en la mano y no podía quitarle. Con este tipo de material tengo poco que hacer en lo que resta de campeonato, aunque trataré de ponerles las cosas difíciles a Aimar y a Oinatz», dijo visiblemente enfadado. Por su parte, Elezkano II fue más diplomático. «Cada uno tiene su opinión y yo me guardo la mía. No tengo quejas con respecto al material».

Tenga o no tenga razón, que ese ya es otro cantar, lo que Víctor no puede quejarse es del trato preferencial que le ha dado este año su empresa, Asegarce. Debutó en el Adarraga ante Jaka. Ayer jugó en Ezcaray, ante sus vecinos, y el viernes volverá a bajar a Logroño para medirse a Aimar Olaizola en el duelo de los ganadores de la primera jornada. Por contra, Bengoetxea VI y Elezkano II, los perdedores, se verán las caras el sábado en el Labrit de Pamplona.

Tiempo de juego 58 minutos y 42 segundos. Pelotazos a buena 236. Tantos de saque Elezkano II, 2, Víctor, 5. Faltas de saque Elezkano II, 1. Víctor, 0. Pasas del cuatro y medio Elezkano II, 0. Víctor, 0. Tantos en juego Elezkano II, 13. Víctor, 11. Tantos perdidos Elezkano II, 5. Víctor, 3. Marcador 0-1, 3-1, 3-6, 5-6, 5-7, 6-7, 6-14, 12-14, 12-18, 18-18 y 18-22. Momios de salida 100 a 80 a favor de Víctor. 60 a 100 por abajo. Botilleros Ander Elezkano con su hermano Danel y Pablo Berasaluze con Víctor. Incidencias más de tres cuartos de entrada en el frontón San Lorenzo de Ezcaray. 400 personas. Arretxe II recibió un pelotazo en la nariz de Bakaikoa en el telonero, pero pudo seguir jugando. Grupo A PELOTARI J G P TF TC PT 1 Olaizola II 1 1 0 22 18 1 - Víctor 1 1 0 22 18 1 3 Bengoetxea VI 1 0 1 18 22 0 - Elezkano II 1 0 1 18 22 0

Víctor se llevó la victoria en un partido sin dueño, jugado a mucho ritmo y que se desarrolló a tacadas. El riojano acabó más entero en el tramo final y pudo festejarlo con los suyos. No fue el mismo Víctor que arrolló a Jaka en su estreno y tuvo la suerte de cara en algunos tantos. También le ayudó que el delantero de Zaratamo se fuese del partido en el tramo comprendido entre el 6-7 y el 6-14. Se acercó al 12-14 con una tacada de cinco tantos consecutivos, pero de nuevo permitió que Víctor se marchase en el luminoso (14-18).

Era la primera vez que el zurdo vizcaíno disputaba la liguilla de cuartos y quemó sus últimas naves. Quería seguir dando guerra. Y llegó el empate en el cartón 18, el último del partido. Las espadas estaban en todo lo alto, podía ganar cualquiera, pero las fuerzas le abandonaron cuando más falta le hacían.

Exigencia física

El tanto siguiente, de mucho desgaste, durísimo, acabó con sus ilusiones. Mandó la pelota a la chapa en posición inmejorable fruto del cansancio. Su cuerpo no daba para más. Víctor aprovechó el desfondamiento físico de su rival para finiquitar la contienda a su favor con una dejada al txoko, una apertura y el quinto de sus saques.

Víctor le buscó la derecha a Elezkano continuamente, incluso con el saque, pero el de Zaratamo aguantó bastante bien. Acabó incluso con más tantos hechos que el contrario, pero le penalizaron esos cinco saques que encajó y los otros cinco errores que cometió. Diez son muchos tantos, y más ante un pelotari como Víctor, crecido, jaleado por su público, que solo respiró a gusto cuando Elezkano no pudo poner la última pelota en el frontis. Habrá que ver qué sucede en la elección de material del Adarraga. Se ha abierto la caja de los truenos y esto no ha hecho más que empezar...