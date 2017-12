Pelota Los veteranos combinan trabajo, talento y arte Etxeberria III levanta en brazos a Uterga tras imponerse ambos en la final del Campeonato de Parejas de remonte. / JOSÉ MARI LÓPEZ Uterga y Etxeberria III, campeones de parejas de remonte tras desbaratar el buen inicio de Ezkurra II y aprovechar la inesperada endeblez de Endika JOSEBA LEZETA Domingo, 24 diciembre 2017, 11:06

Los saques bombeados de Etxeberria III caen lentos como copos de nieve desde las losas altas del frontis de Galarreta. «No sabes el mérito que tiene pegar tan arriba y que la pelota no se vaya a pasa», apuntaba a nuestro lado el exremontista Joxean Agerre. Parecen un caramelo en manos del delantero contrario.

Sin embargo, encierran complicaciones. Así se deduce de lo poco que los aprovechó Josetxo Ezkurra, sobre todo a partir del 23-18 con el que los jóvenes dominaban la final del Campeonato de Parejas Orona de remonte ayer en el frontón largo hernaniarra.

Ezkurra II probó esos caramelos envenenados: «Etxeberria III ha empezado a sacar desde el ancho. La pelota se había gastado y era motela. Quería darle velocidad, pero no podía. En lugar de coger altura en el frontis y evitar que Uterga entrara en acción, le iban a la mano. Entraba de costado y no le podía pasar».

Por ahí empezaron a desvanecerse las opciones de Ezkurra II y un Endika desconocido de principio a fin. Acumuló errores el de Saldias. Ya había perdido cinco tantos para el 11-13. Lo que mejor he hecho ha sido sacar», reconoció Endika, autor de cinco tantos con el primer disparo. «En el peloteo ha sido imposible. Quería levantar la pelota, tocaba la pared izquierda y se me iba fuera. Así varias veces».

Ezkurra II, magnífico al comienzo, mantuvo de pie a su pareja con acciones eléctricas. Ese toque especial que le distingue minimizó las concesiones de su compañero. Xanti Uterga, en cambio, no empezó fino. «Para el tanto diez ya llevaba una chapa y un dos paredes que ha botado sobre la línea», señaló el alcalde de Doneztebe, de 33 años. «A partir de mitad de partido me he tranquilizado. Etxebe me ha dicho que siguiera trabajando porque él no iba a fallar ninguna pelota. Así lo ha hecho». Perdió una.

Pintaba mal el partido para los veteranos con 23-18 tras rehacerse los jóvenes de un 14-17. Ezkurra II venía de cobrar una parada de dos paredes preciosa dentro del cuadro dos que valió el 20-18. Pero quedaba mucha tela por cortar y apareció Uterga para tomar el mando de las operaciones. Las dos faltas de saque de Etxeberria III -cortas- no hicieron mella en su delantero, lanzado.

Creció la figura de Uterga y bajó su ritmo Ezkurra II. Sus restos de saque propiciaban que Uterga pasara a continuación al ataque. Lo pagó con su tercera derrota en una final.