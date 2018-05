Olaizola II: «Vayas donde vayas, siempre hay un vasco que te reconoce»

- ¿Cómo es un día normal en la vida de Aimar Olaizola? ¿A qué hora se levanta?

- Sobre las siete y media.

- ¿Qué desayuna?

- Normalmente un Cola Cao con tostadas. Luego llevo a los críos a la ikastola antes de los entrenamientos. Un día toca ir a Beasain, otro a Tolosa o a Pamplona.

- ¿A qué hora come?

- A las 12.30 o la 1, con la familia. Casi siempre ensalada, pasta, pollo y pescado, sobre todo merluza rebozada. Me la trae un amigo de la pescadería Goiara de Donostia. Procuro cuidar la alimentación.

- ¿Se acuesta tarde?

- Solo cuando echan algún partido de fútbol por televisión. Normalmente a las diez de la noche.

- ¿Es dormilón?

- Antes me acostaba más tarde y me despertaba más tarde, pero con los críos ya no se puede. Tienen sus horarios y debes amoldarte a ellos.

- ¿Le gusta cocinar?

- Me defiendo, pero cosas sencillas, sin lujos.

- ¿La estrella de su carta?

- El pollo asado al horno con patatas dicen que me sale bien.

- ¿Tiene morro fino?

- Me gusta comer limpio, pero como cualquier cosa.

- ¿Plato preferido?

- Pollo y merluza.

- ¿Bebida habitual?

- Agua.

- ¿Sabe de vinos?

- No, no me gusta el alcohol.

- ¿Es de los que rebaña el plato o suele dejar sobras?

- No dejo nada, tengo buen saque.

- ¿Suele dejar propina cuando come o cena fuera de casa?

- Normalmente sí.

- ¿Hace la compra?

- Sí, aunque mi mujer va más a menudo que yo.

- ¿Controla los precios?

- No mucho.

- ¿Colabora en las tareas domésticas en casa?

- Sí, pongo la lavadora, cocino de vez en cuando y después de comer friego siempre los cacharros. Planchar y limpiar la casa, por ejemplo, lo hace mi mujer.

- ¿Dónde ha ido de vacaciones últimamente?

- A Ibiza con mi familia, llevamos años yendo allí.

- ¿Le reconocen por la calle?

- Vayas a donde vayas, aunque sea el fin del mundo, siempre te encuentras a un vasco que te conoce.

- ¿Le molesta la fama?

- No, pero cansa a veces.

- ¿Es un turista activo o de tumbona?

- A mí me gusta ir a un buen hotel, comer bien y que tenga buena piscina. La playa no me va, los críos se ponen pringados de arena y es un incordio. Al mayor también les gusta más la piscina que la playa. Tengo suerte y así me escaqueo.

- ¿Qué hace en sus días libres?

- Estar en casa y pasear con los perros por el monte.

- ¿Cuanto tiempo dedica al día a ver televisión?

- No demasiado.

- ¿Programa favorito?

- Me gusta ver los informativos, programas deportivos, partidos de pelota, de fútbol y reportajes de caza y pesca.

- ¿'Sálvame'?

- No, eso no.

- ¿De que equipo es?

- De la Real, y también del Barça.

- ¿Hace cuánto tiempo que no va a Anoeta?

- Estuve hace un mes y medio, en un palco invitado por un amigo. Me hubiese gustado acudir a la despedida de Xabi Prieto. Somos amigos, pero ese mismo día jugaba la semifinal ante Elezkano II en Pamplona y no pude ir.

- ¿Messi o Cristiano?

- Messi, ni comparación.

- ¿Una manía?

- Hacer siempre lo mismo la víspera de un partido.

- ¿Es coqueto?

- No mucho.

- ¿Un hobby?

- La caza.

- ¿Cantante o grupo de música?

- Bruce Springsteen.

- ¿Una película?

- Braveheart.

- ¿Actor preferido?

- Mel Gibson.

- ¿Actriz favorita?

- Salma Hayek.

- ¿El último libro que ha leído?

- No soy mucho de libros.

- ¿Tiene hipoteca?

- Sí, varias además.

- ¿Y plan de pensiones?

- También.

- ¿Qué ha estudiado?

- En su día acabé un módulo superior de metal.

- ¿Volvería a coger los libros?

- A estas alturas no creo.

- ¿Si no hubiese sido pelotari...?

- Pues estaría trabajando en alguna fábrica como muchos de mis amigos.

- ¿Se vive bien de la pelota?

- No puedo quejarme.

- ¿Un país?

- Euskadi.

- ¿Un lugar para vivir?

- Dos, Goizueta y Hondarribia.

- ¿Se maneja en internet?

- Sí, pero lo justo.

- ¿Tiene Twitter o Facebook?

- No, ninguno.

- ¿Un espejo donde mirarse?

- Mis padres.

- ¿Correría el encierro cuando cuelgue el gerriko?

- No, nunca. Me da miedo.

- ¿Cuántas mentiras me ha contado en este cuestionario?

- Alguna que otra...