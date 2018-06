Pelota El valiente se queda sin recompensa Barrenetxea IV golpea la pelota en presencia de Etxeberria IV ayer en Galarreta. Al fondo, Zaldua. / JOSÉ MARI LÓPEZ Barrenetxea IV pierde el desafío de Galarreta contra Etxeberria IV y un soberbio Zaldua ENRIQUE ECHAVARREN Domingo, 3 junio 2018, 08:54

Dicen que la gloria es solo para los valientes, pero ayer en Galarreta no se cumplió esa premisa. Endika Barrenetxea se enfrentaba en solitario a la pareja formada por Etxeberria IV y Zaldua. Los precedentes, el último de San Miguel en 2013 ante Etxabe II y Agirrezabala, saldado con victoria del dúo por un claro 30-8, no invitaban precisamente al optimismo, pero el zaguero hernaniarra decidió tirar por la calle de en medio, asumir los riesgos y hacer frente al desafío. Otros no se hubiesen atrevido. Él, sí. Es competitivo por naturaleza.

No le salieron las cosas como esperaba. El planteamiento inicial, que no era otro que evitar a Etxeberria IV y cargar todo el juego sobre Zaldua, el teórico eslabón más débil del binomio, saltó por los aires desde los primeros tantos. Barrenetxea no conseguía pasarle a Etxeberria con el saque, su principal arma. No había forma de llegar a Zaldua. Así era imposible hacerle daño. Había que improvisar.

Se llegó a la primera decena alternando errores Barrenetxea IV y Etxeberria IV, mientras que Zaldua estaba cuajando un partido muy serio. Nadie quería dar su brazo a torcer, pero al zaguero hernaniarra le hacía falta algo más para poner tierra de por medio: el saque. No se anotó el primero hasta el 13-17. Demasiado tarde. Debía haber tenido ya antes en su casillero dos o tres más para optar a la victoria. Debía haber tocado más la pared izquierda en sus envíos, lo hizo demasiado derecho. No apretó y lo pagó caro.

También hay que decir que se encontró con un Zaldua que cuajó un partido espléndido. Inmaculado, sin ningún error en el peloteo. Siete saques llevaron su firma, por ahí se desniveló la balanza a su favor. Las tres faltas de saque que cometió se pueden considerar como gajes del oficio. El zaguero donostiarra compensó con su juego el irregular partido de Etxeberria IV, por debajo de sus últimas actuaciones. El delantero de Urrestilla alternó buenos tantos con fallos no forzados.

Zaldua, segurísimo

La hazaña se complicaba porque Zaldua no bajaba el pistón. Seguía haciendo daño con el saque corto y estaba segurísimo en el peloteo. Bajó la pelota con mucho criterio. Tras ir perdiendo 11-17, Barrenetxea IV decidió jugárselo todo a una carta. No había otra. La diferencia en el luminoso ya era de por sí importante. La reacción tenía que llegar sí o sí. Y tres tantos seguidos, incluido el ya mencionado primero de sus saques, le ayudaron a recuperar en parte la autoestima (14-17).

La diferencia se mantenía en tres tantos (16-19) hasta que Etxeberria IV y Zaldua dieron un arreón que parecía ser definitivo (16-23) coincidiendo con el sexto saque de Zaldua. En ese momento, Barrenetxea IV tiró de amor propio y, tanto a tanto, como una hormiguita, fue rediciendo la distancia (18-23 y 23-25). Todavía había partido , más aún cuando el hernaniarra se puso a un tanto (25-26). Ya no pudo hacer ninguno más. Su mejor pelotazo de todo el partido fue el que supuso el 24-26. La pelota botó muy cerca de la contracancha, en las inmediaciones del rebote, haciendo inútil cualquier intento de Zaldua de ponerla en el frontis.

Dos aciertos de Etxeberria IV, el séptimo saque de Zaldua, un botecorrido del donostiarra y un último error de Barrenetxea IV pusieron el punto final a un partido en el que la figura del valiente se vio eclipsada por quien menos pensaba la cátedra que podía acabar siendo protagonista: Zaldua.