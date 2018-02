Pelota Urrutikoetxea, con dos vértebras lumbares tocadas Jueves, 1 febrero 2018, 08:05

Mikel Urrutikoetxea llega entre algodones al compromiso de Idiazabal. «Estoy justo de manos y con dos vértebras lumbares tocadas. Noto molestias en la cintura. Jugué el sábado en Markina y al día siguiente, el domingo, empecé a sentir mal la espalda. Acudí al masajista. Noto mejoría y estaré listo para jugar el sábado. Tampoco hay que darle más vueltas. De ninguna manera quiero que sirva de excusa».

El delantero de Zaratamo aprovechó su presencia en la elección de material para tomar contacto con una cancha «en la que no he jugado nunca. Acompañé una vez a Pablo Berasaluze a una elección de material. Todavía era pelotari e iba a disputar un partido del Campeonato de Parejas. Me parece un buen frontón».