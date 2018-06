Pelota Urrestilla, capital por una noche Olaizola II y Altuna III vuelven a verse las caras diecinueve días después de enfrentarse en la final del Manomanista. / JOSÉ MARI LÓPEZ Altuna III-Rezusta y Olaizola II-Zabaleta juegan hoy en el frontón Txikuri | El delantero de Goizueta interviene por primera vez en un festival nacido en 1998 y con veintiún años de trayectoria JOSEBA LEZETA SAN SEBASSTIÁN. Viernes, 15 junio 2018, 07:09

El frontón Txikuri de Urrestilla congregará esta noche a partir de las diez a cerca de 400 personas, pocas menos de la población de 525 habitantes de este núcleo urbano con personalidad propia muy marcada y situado a tres kilómetros de Azpeitia. Juegan a pelota nada menos que Altuna III-Rezusta y Olaizola II-Zabaleta. Una combinación de ensueño más propia del Atano III de Donostia, del Bizkaia de Bilbao, del Astelena de Eibar o del Ogueta de Vitoria. Pero no. Lo han conseguido en Urrestilla (ETB1, 22.00). Y no será nada fácil verlo otra vez este verano, salvo que Asegarce y Aspe den un giro en sus planteamientos, alguien tire la casa por la ventana o la clasificación para el Masters depare este cruce a finales de septiembre.

El campeón manomanista, Jokin Altuna, y el subcampeón, Aimar Olaizola, disputan su primer partido tras la final del 27 de mayo. Lo hacen acompañados por los dos zagueros finalistas del último Campeonato de Parejas, el subcampeón Beñat Rezusta y el campeón José Javier Zabaleta, que por primera vez en su carrera tiene la oportunidad de formar pareja con el delantero de Goizueta.

Precisamente la presencia de Olaizola II en un festival de Aspe ofrece esta oportunidad. Lo cuenta Alejo Uranga, promotor local del festival de Urrestilla. «Aimar tiene muy buena relación con una cuadrilla de Urrestilla. Me estaban dando la lata desde hace seis o siete años para que viniera a jugar a nuestro frontón porque nunca lo había hecho a lo largo de su carrera. El propio Olaizola II me lanzaba alguna indirecta: 'Tendréis que llamarme antes de que me jubile'. La dificultad era que nosotros mantenemos una excelente relación con Aspe, que siempre se ha portado bien con Urrestilla, y Aimar juega para Asegarce. Nos pusimos serios hace unos cuatro meses. Hablé con Fernando Vidarte de esa posibilidad y también hablamos con el pelotari. Todos, incluido Asegarce, se portaron con cordialidad y alcanzamos un acuerdo para que fuera posible la presencia de Olaizola II».

Ventiladas en 48 horas

«Hará dos meses y medio que cerramos todo, antes del Manomanista», prosigue Alejo Uranga. «Nuestro primer contacto con Aimar se produjo en Donostia cuando se enfrentó precisamente a Altuna dentro de la liguilla de semifinales del Parejas, en marzo. Luego, coincidió que ambos alcanzaron la final del Manomanista, lo que ha dado aún mayor magnitud a la combinación de Urrestilla. La expectación ha superado a la de hace dos años con la presencia de Iker Irribarria recién proclamado campeón manomanista. En aquella ocasión habríamos vendido tranquilamente otras 200 entradas. Esta vez, la demanda ha sido aún mayor. Me da pena cuánta gente con ganas de venir al frontón va a quedarse fuera».

Les han quitado las entradas de las manos. «En cuanto publicasteis a primeros de mayo en DV quiénes iban a jugar, fue la locura. Las ventilamos en 48 horas. El frontón dispone de 350 localidades de asiento, incluidas las 100 sillas que instalamos para este día, y 50 entran de pie. Dejamos entrar a los niños. Va a estar lleno hasta la bandera». Las entradas se han vendido a 35 euros -cinco más que el año pasado-; las sillas, a 30; y los paseos a 20.

Por Urrestilla han pasado «Martínez de Irujo un par de veces, Titín, Xala, Irribarria, Gonzalez... Organizamos el festival por primera vez en 1998, el año que se fundó Aspe. Compusieron el estelar Esain-Otxandorena y Galarza V-Goñi III. Posteriormente, solo en dos ocasiones ha venido Asegarce a Urrestilla. En una de ellas jugaron Unanue-Errasti y Koka-Zearra. El gran salto lo dimos cuando vino Mikel Goñi, hacia 2000 o 2001».

Uranga relata los inicios, nada fáciles. «El impulsor del primer festival de mano profesional de Urrestilla fue José Ignacio Aizpuru, exmanista de Jolas Nai y hermano del remontista Pello. Tuvimos pérdidas. Después variamos el planteamiento inicial. Buscamos patrocinadores a los que compensamos su colaboración con entradas para el festival. Eso nos garantiza unos ingresos que se unen a la ayuda del Ayuntamiento de Azpeitia. Ahora salvamos bien los gastos».

Sobre el origen de los espectadores, Alejo Uranga indica que «el 90% es de Urrestilla y de gente que aprecia nuestro pueblo. También se acercan pelotazales de Azpeitia. Hay una cuadrilla de cinco buenos aficionados que viene anualmente desde Zumarraga. Una de ellas es Josean Aldama, que esta noche me reservará ya entradas para 2019. Comen una chuleta en el asador Auntxa y a continuación acuden al frontón».