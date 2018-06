Pelota «Me lo tomo como un gran desafío» Endika Barrenetxea, sentado ayer con una cesta en la cancha de Galarreta. / MICHELENA Barrenetxea IV se enfrenta hoy a Etxeberria IV y Zaldua en Galarreta | El zaguero hernaniarra afronta el compromiso en el mejor momento de su carrera como remontista profesional, que inició hace ocho años ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 2 junio 2018, 09:00

Endika Barrenetxea afronta esta tarde en Galarreta uno de los retos más ilusionantes de su carrera como remontista profesional, que inició hace ocho años. Indudablemente, no tiene la trascendencia de la final del Campeonato de Parejas que ganó con Urriza o la del Individual que disputó al delantero pamplonés. Aún así, el zaguero hernaniarra quiere entrar en la historia de la modalidad como uno de los pelotaris que se han enfrentado en solitario a una pareja, en este caso Etxeberria IV y Zaldua. ETB 4 emite mañana en diferido el partido a partir de las 11.30.

«Me lo tomo como un desafío, es una forma de poner mi cuerpo al límite. Jugar mano a mano es muy complicado, imagínate contra dos. Ha habido muy pocos remontistas que lo han hecho. Creo que han sido Imanol Mujika, Agerre, Koteto Ezkurra, Miguel Mari Urrutia y Julen San Miguel -el zaguero de Doneztebe fue el último en hacerlo, concretamente el 29 de junio de 2013 ante Etxabe II y Agirrezabala. Perdió por 30-8-. Me gustaría unir mi nombre a los suyos», proclama con orgullo.

Barrenetxea IV desvela que «entrenando, ya he solido enfrentarme a dos contrarios. En su día me aposté una cena con Ansa y Zaldua a que les ganaba. A cuarenta tantos y con todos los saques para ellos. Perdí por un tanto y pagué la cena, por supuesto. Posteriormente he jugado dos veces contra Goikoetxea V y Martirena. Gané una y perdí la otra, pero salieron partidos bonitos. Se lo comenté a la intendencia de la empresa y les gustó la idea. El remonte es una de las pocas modalidades de la pelota que permite este tipo de partidos».

Reconoce que «normalmente, la pareja no tiene nada que ganar y sí mucho que perder. Yo no debería tener tensión, con los años aprendes a gestionarla, pero a nadie le gusta perder. Tengo mucha confianza en mí mismo, no me duele nada y físicamente me encuentro muy fuerte. Es posible que atraviese ahora el mejor momento de mi carrera».

Cambio de rivales

En principio se anunció que sus rivales iban a ser Segurola y Agirrezabala, pero el zaguero azpeitiarra acabó tocado el festival del jueves en Galarreta y la combinación ha cambiado por completo. Serán Etxeberria IV y Zaldua quienes se midan al zaguero hernaniarra. «La cosa cambia por completo -avisa-. Segurola era el eslabón más débil de la pareja y Agirrezabala el más sólido. Ahora es Etxeberria IV, un remontista que lleva más años que yo como profesional y que ha competido siempre en Primera, el que llevará el peso, mientras que Zaldua no es tan consistente. Estoy obligado a cambiar de estrategia».

Barrenetxea IV, de 27 años, tiene clara la táctica a seguir para llegar primero al cartón treinta. «Debo intentar cargar todo el juego en la zaga, pienso que eso me beneficia. Si consigo pasarle a Etxeberria IV y no me enredo con él adelante, tendré oportunidades de ganar. Si no lo hago así, perderé. La clave en dominar el tanto con el saque, arriesgar con el siguiente pelotazo y terminar. Hay que tener cuidado porque en este tipo de partidos los últimos diez tantos son completamente diferentes a los veinte primeros. Es otro partido. Se acaban las fuerzas, andas más lento en la cancha, los tantos se alargan y eso pasa factura. Solo hay que cubrir mucha cancha».

El remontista guipuzcoano se toma el compromiso de hoy «como preparación para el torneo de San Fermín, que comienza dentro de un mes, y también para el Individual, aunque aún queda un poco lejos. Seguro que me vendrá bien para ganar confianza. Estoy muy motivado, quiero hacerlo bien y ganar».