Pelota Entre el temple y el nerviosismo Aitor Aranguren suelta un derechazo en presencia de Ibai Zabala en su debut como profesional de Asegarce ayer en el Beotibar. / J.M. LÓPEZ Aranguren debuta en Tolosa con triunfo gracias al acierto de Olaizola II JOSEBA LEZETA Domingo, 24 junio 2018, 09:12

Aimar Olaizola puso orden ayer en el Beotibar para que el debutante Aitor Aranguren pudiera regresar a Aginaga con una victoria en el bolsillo. Su debut como profesional con Asegarce estuvo lleno de vaivenes tanto en el marcador como también en el rendimiento de este joven zaguero de 18 años. Por fin cantó victoria cuando su delantero ejecutó la parada al txoko, la quinta en total, que sirvió para doblegar 22-20 a Iñaki Artola, quien vendió cara la derrota, e Ibai Zabala.

El estreno de Aranguren se movió entre el temple que atesora y los nervios que le atenazaron durante una fase larga del encuentro, cuando Artola tomó el mando de las operaciones para levantar un 13-5 en contra, tomar la delantera 13-15 gracias a una tacada de diez tantos y ponerse incluso tres por delante en el 14-17. Fallaba más de la cuenta el novel. Pero Olaizola II no estaba por la labor de dejar escapar el triunfo y siete de los ocho últimos tantos colorados llevaron su firma. Fenomenal de nuevo el de Goizueta.

Tiempo de juego: 58 minutos y 30 segundos. Pelotazos a buena: 469. Tantos de saque: Olaizola II, 3. Artola, 3. Faltas de saque: Olaizola II, 1. Artola, 0. Tantos en juego: Olaizola II, 14. Aranguren, 3. Artola, 10. Ibai Zabala, 0. Tantos perdidos: Olaizola II, 1. Aranguren, 5. Artola, 0. Ibai Zabala, 2. Marcador: 3-0, 3-1, 5-1, 5-2, 7-2, 7-4, 8-4, 8-5, 13-5, 13-15, 14-15, 14-17, 21-17, 21-20 y 22-20. Momios de salida: 100 a 80 a favor de Olaizola II y Aranguren. 60 a 100 por abajo. Incidencias: más ambiente que gente en el Beotibar de Tolosa. 300 espectadores, de los cuales 200 correspondían a seguidores de Aranguren que habían reservado sus entradas a través del propio debutante. Pancartas de ánimo.

«Me he sentido bastante tranquilo», confesó Aranguren poco antes de regresar al centro de la cancha para atender a las decenas de seguidores que le esperaban tras el partido ataviados con camisetas blancas que lucían su nombre a la espalda. «Creo que he estado bien hasta mitad de partido y luego me ha costado más. El juego ha variado cuando ellos han cambiado de pelota y han sacado una más exigente. ¡Cómo le ha dado Artola! He acabado con la zurda un poco tocada». Espera recuperarla para el compromiso del próximo viernes en Zumaia.

Las frases

«Me ha gustado, es un zaguero muy hecho para sus 18 años y además sabe moverse sobre la cancha» Joxan Tolosa Excampeón manomanista

«Todos hemos pasado por el debut y pienso que Aitor ha jugado bien para tratarse de su primer día» Aimar Olaizola Delantero del debutante

«Ha quitado bien la pelota desde atrás; tiene que aprovechar mejor desde el tres y el cuatro» Rubén Beloki Técnico de Asegarce

«Aitor se ha puesto nervioso cuando nos han remontado al 14-17 y se ha llenado un poco», reconoció Aimar Olaizola. «Le he ayudado en todo lo que he podido. He pedido un descanso, le he hablado y ha reaccionado. Creo que hemos hecho una pareja bonita».

Joxan Tolosa, presente en el frontón, ya conocía con anterioridad al zaguero de Aginaga. «Ya le había visto en Amezketa. Desde chaval ha sido un pelotari de futuro. Me ha gustado. Tiene aire y una buena defensa. Ha pasado un mal momento a mitad de partido, pero le he visto bien en una combinación nada fácil. Le falta aprender más de derecha. Puede conseguirlo porque va bien en busca de la pelota. Aunque no parece rápido, engaña porque siempre está bien puesto».

Pese a su indudable fuerza, su manera de desenvolverse invita a creer que no estamos ante un gran pegador. Pero luce otras facultades y cometeríamos un error si pensamos que roza su techo a los 18 años. A fin de cuentas, es un chaval.