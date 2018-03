Pelota Stop al pegador, stop a Rezusta Olaizola II entra de sotamano en presencia de Elezkano II ayer en el Labrit de Pamplona. / CALLEJA Maniatan al de Bergara, al que le cuesta imprimir un ritmo alto, penalizado asimismo por un material que disgusta en Aspe Olaizola II y un Ander Imaz a muy buen tono suman su segundo punto de la liguilla JOSEBA LEZETA Domingo, 18 marzo 2018, 10:08

Aimar Olaizola y Ander Imaz elevan a dos el número de parejas de Aspe damnificadas en la liguilla de semifinales gracias a su victoria sobre Elezkano II y Rezusta ayer en un Labrit de Pamplona lleno a reventar. El de Goizueta y el de Oiartzun, recuperado respecto al que vimos en algunos momentos de la primera fase, comienzan a dar la vuelta a la tortilla al dominio ejercido por los pelotaris de la empresa rival hasta hace tres semanas.

Elezkano II y Rezusta venían de sumar doce victorias consecutivas, si bien en la penúltima de ellas no estuvo presente el de Bergara. El trece se les resistió en un duelo trabajado, sufrido hasta el final, si bien carente del ritmo que tuvo por ejemplo el duelo entre estos dos pelotaris y Ezkurdia-Zabaleta el sábado anterior en el mismo escenario.

Tiempo de juego: 65 minutos y 3 segundos. 23:40 de juego real. Pelotazos a buena: 500 más tres de la vuelta determinada por los jueces en el 10-9 tras tropezar Ander Imaz con Beñat Rezusta. Tantos de saque: Olaizola II, 1. Elezkano II, 1. Faltas de saque: Olaizola II, 0. Elezkano II, 0. Tantos en juego: Olaizola II, 11. Ander Imaz, 2. Elezkano II, 12. Rezusta, 0. Tantos perdidos: Olaizola II, 4. Ander Imaz, 2. Elezkano II, 3. Rezusta, 5. Marcador: 0-2, 1-2, 1-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-7, 9-7, 9-8, 10-8, 10-9, 14-9, 14-12, 15-12, 15-15, 18-15, 18-18, 19-18, 19-19 y 22-19. Momios de salida: a la par con tendencia por Elezkano II y Rezusta. 80 a 100 por abajo. Botilleros: Pablo Berasaluze acompañó a Olaizola II y Ander Imaz, mientras que Jokin Etxaniz atendió desde la silla a Elezkano II y Rezusta. Incidencias: octavo lleno consecutivo en el Labrit de Pamplona con ocasión del presente Campeonato de Parejas. 1.200 espectadores. Excelente ambiente y apoyo tanto para los de Asegarce como para los de Aspe. El frontón de la capital navarra descansará el próximo sábado. LAS NOTAS: Olaizola II 7 Cerebro Director de operaciones. Sus saques al centro le ayudaron a llevar la iniciativa. Ander Imaz 7 De tú a tú El oiartzuarra no perdió la cara a Rezusta. Gozó de derecha y llevó pelotas difíciles, como la del 21-19. Elezkano II 7 Sostén Firmó doce tantos de jugada y mantuvo un cara a cara rematador con Aimar. Rezusta 4 Sin gozar Muy por debajo de su nivel habitual. La zurda no le funcionó. Tampoco le ayudó el material. Parejas J G P TF TC PT 1-Olaizola II-Imaz 2 2 0 44 36 2 2-Elezkano II-Rezusta 2 1 1 41 40 1 3-Ezkurdia-Zabaleta 1 0 1 18 22 0 4-Altuna III-Martija 1 0 1 17 22 0

Olaizola II y Ander Imaz encontraron la fórmula para poner stop a Beñat Rezusta, el pelotari que mayores diferencias ha marcado en los tres últimos años en la mano profesional, tal y como reconoce el propio delantero de Goizueta. Lo consiguieron con un combinado de estrategia, buen hacer, esfuerzo a destajo, un material que no gusta nada en el bando contrario y el paso adelante de un Ander Imaz que ha disipado cualquier duda sobre su rendimiento en dos jornadas decisivas del presente Campeonato de Parejas.

Aimar, cerebro de las operaciones, saltó a la cancha con las ideas claras: «No había que jugar como siempre. Debíamos incomodar a Rezusta. Teníamos que tocar la pelota para que anduviera por abajo».

El saque fue un arma fundamental dentro de esa estrategia, según el de Goizueta: «Hemos empezado por ahí. Teniendo en cuenta que no soy un gran sacador, he intentado pegarle lo más rápido posible. Creo que he logrado un tanto directo y un par de acciones de saque-remate. Pero hemos empezado a dominar por ahí. A Beñat le costaba quitar y eso nos ha permitido empezar los tantos dominando».

Olaizola II trabajó a destajo, tal y como demuestra la distribución de los pelotazos. Pegó 156, sesenta más que su compañero Ander Imaz (96). Hubo más equidad en el reparto en el bando contrario: 131 Elezkano II y 120 Rezusta. Esos números reflejan que el juego discurrió por un terreno favorable a Aimar y adverso para Rezusta, a quien en pura lógica le convenía cargar el juego sobre Ander Imaz e invertir la partición. El de Bergara ni siquiera encontró altura en el frontis para salvar las entradas en acción de Olaizola II.

Sentimiento larvado

El material es otro de los caballos de batalla en esta liguilla de semifinales. Aunque ni Elezkano II ni Rezusta pusieron pega alguna al cestaño, en el seno de Aspe permanece larvado desde hace varias fechas un sentimiento contrario a lo que están encontrando sus pelotaris. Esa sensación pudo pesar en el rendimiento de Rezusta, si bien es cierto que el de Bergara tampoco estuvo del todo fino ocho días antes frente a Zabaleta.

Quema entre los representantes de la promotora de Eibar observar tanta diferencia entre las pelotas de un mismo frontón, el Labrit, entre la primera jornada y la segunda, circunstancia que choca con la pretendida uniformidad que dicen perseguir los responsables del nuevo sistema previo de elección entre seleccionador e intendentes. «No deben mirar quién juega, sino las características de la cancha». Sin embargo, Elezkano II y Rezusta consideran que el material de ayer contra Olaizola II y Ander Imaz no tiene nada que ver con el empleado el día que se midieron a Ezkurdia y Zabaleta.

Desde la perspectiva de Asegarce, distinta, defienden que el Labrit obliga a mirar con lupa el material para impedir que haya demasiados rebotes. Apelan al espectáculo. ¿A costa de poner un stop a los pegadores? Ellos también dan espectáculo. A su manera. ¿Dónde está el equilibrio? El espectáculo no es propiedad exclusiva de nadie.

De todas maneras, la notable actuación de Elezkano mantuvo a flote a la pareja. Sus remates y su determinación permitieron a los azules equilibrar el electrónico después de ir 14-9 y 18-15 por detrás. Estuvieron 18 iguales y 19 iguales. El mejor zurdazo de Rezusta estuvo a punto de significar el 20-20. Pero Ander Imaz, una roca, lo devolvió de zurda. Estuvo a punto de tocar el techo, de no llegar al frontis, de botar en las tablas... Fue buena y Olaizola II subió el 21-19 al marcador. El oiar-tzuarra, que gozó de derecha, fue imprescindible para el triunfo.