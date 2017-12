PELOTA Un solo título para dos parejas en vena de aciertos y de resultados Ezkurra II y Endika oponen su juventud a la veteranía de Uterga y Etxeberria III esta tarde en la final de Galarreta J.L. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 diciembre 2017, 08:33

Cuatro navarros copan la final del Campeonato de Parejas Orona de remonte por primera vez desde 2008. Todos proceden de la comarca de Malerreka. Ezkurra II-Endika y Uterga-Etxeberria III toman hoy a las 16.00 en Galarreta el testigo que hace nueve años llevaron Urriza-San Miguel y Ezkurra-Gaztelu, entonces con victoria para los primeros.

Urriza y San Miguel representaban la pujanza de la juventud, como Ezkurra II y Endika en esta ocasión. El zaguero de Saldias busca su tercera txapela consecutiva en este torneo tras imponerse con Koteto Ezkurra en 2015 y con Xanti Uterga, ahora rival, en 2016. De hecho, Endika se ha convertido en un especialista de este campeonato con cuatro presencias en la final en sus cinco últimas ediciones.

ÚLTIMAS EDICIONES Año Campeones 2007 Urriza-Lizaso 2008 Urriza-San Miguel 2009 Zeberio II-Badiola 2010 Urriza-Etxeberria III 2011 Zeberio II-Ion 2012 Urriza-Barrenetxea IV 2013 Uterga-Ion 2014 Ezkurra-Ion 2015 Ezkurra-Endika 2016 Uterga-Endika

Uterga y Etxeberria III defienden la veteranía, sobre todo el zaguero de 44 años, quien asegura que «a ilusión no me va a ganar nadie. Desde ese punto de vista, el partido está ganado. Soy consciente de que puede ser mi última final y no quiero dejar escapar la oportunidad así como así». Es de agradecer ese espíritu positivo en un remontista que las ha visto de todos los colores y ya en la recta final de su carrera ha logrado clasificarse para su tercera final: «Gané una con Urriza y perdí otra con Altuna I».

Jóvenes y veteranos llegan en clara línea ascendente. Xanti Uterga, que aspira a calarse su tercera txapela dentro de esta competición, señala que «perdimos los dos primeros partidos y sumamos un solo punto. Eso quizás nos quitó presión. Reaccionamos. Llevamos cuatro victorias consecutivas».

También Ezkurra II, perdedor en sus dos finales anteriores (2014 y 2016) y Endika han ido de menos a más. Sellaron el pasaporte para semifinales gracias a su triunfo en la última jornada de la primera fase. La remontada de semifinales frente a Urriza y Agirrezabala tras perder 40-31 el primer asalto ha supuesto una inyección de moral y de confianza que tratarán de aprovechar.