Pelota «Sigo siendo el mismo de siempre» Oinatz Bengoetxea se retira a vestuarios tras eliminar a Aimar Olaizola el domingo en Sopela. / P. URREISTI Oinatz disputa el sábado ante Altuna III la final de la jaula navarra tras eliminar a Laso Urruti y Olaizola II ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 4 julio 2018, 09:04

Oinatz Bengoetxea se ha plantado en la final del Cuatro y Medio de San Fermín por méritos propios. El delantero leitzarra, que ha dejado en la cuneta a Unai Laso, Mikel Urrutikoetxea y Aimar Olaizola, se jugará la mañana del sábado en el Labrit de Pamplona la txapela ante Jokin Altuna. Es la cuarta para el navarro -subcampeón en 2010 y campeón en 2011 y 2012-, mientras que el amezketarra afronta la segunda consecutiva -subcampeón en 2017-. «Sigo siendo el mismo de siempre, no he cambiado en nada», confiesa Oinatz cuando le preguntamos por esa transformación en su juego a lo largo de la jaula sanferminera, traducido en buenos resultados, con respecto a los campeonatos oficiales, en los que no tuvo suerte. «Estuve a punto de no participar, tenía malas sensaciones. Hice un entrenamiento el lunes antes de debutar ante Laso y no me vi nada bien. Después hice otro el miércoles y la cosa cambió para bien. Decidí jugar, a sabiendas de que no estaba al 100%, pero las cosas me han salido bien hasta ahora y estoy contento», dice.

Oinatz sigue arrastrando molestias desde hace varios meses como consecuencia de una fascitis plantar que ha derivado en un edema óseo en el pie izquierdo. «Siento un ligero dolor después de los entrenamientos y de los partidos, pero no me impide jugar. Llevo tiempo con ello y no queda otra que acostumbrarse», confiesa.

Y ha asimilado de buen grado la decisión de Asegarce de dejarle fuera del torneo de parejas de la feria sanferminera dando entrada a Arteaga II en su lugar. «Estaba de baja, llevaba tiempo sin jugar y la empresa decidió no contar conmigo. Si hubiera estado en plenitud de facultades quizás me hubiese dolido más, pero también hay que tener en cuenta de que los jóvenes luchan por hacerse un hueco en los estelares y las grandes ferias. Se lo merecen. Los veteranos -tiene 33 años- intentamos mantener nuestra posición, pero cada vez es más difícil. La competencia cada vez es mayor en la empresa. San Fermín es una feria especial, sobre todo para los pelotaris navarros, pero este año, por diversas circunstancias, no podré disputar los trofeos. Aún así, disputaré la final y también estoy anunciado en otros dos festivales».

Un torneo inmaculado

El delantero leitzarra comenzó su andadura en la jaula navarra dejando en la cuneta a Unai Laso. «Fue un partido muy duro y me costó mucho ganarle. Laso tiene un gran futuro por delante. Es uno de los que viene pegando muy fuerte desde abajo». El siguiente escollo era Mikel Urrutikoetxea. «Salí muy tranquilo a la cancha y él no tuvo su mejor día. No dio su nivel». Y la guinda llegó con la victoria ante Aimar Olaizola. «Me salieron bien las cosas, estaba bien de juego. Ganarle a Aimar siempre es complicado».

La última piedra en el camino hacia su tercer entorchado se llama Jokin Altuna. «Es el pelotari del momento, un artista. Este año ha ganado los dos campeonatos individuales y tiene mucho talento para jugar a pelota. Hace dos años le gané la final del Cuatro y Medio, pero en este tiempo ha crecido mucho como pelotari, ha dado un salto tremendo. No lo voy a tener nada fácil».