Pelota «Sigo con dolor y estoy medio cojo» Jokin Altuna, poco antes de chocar contra el altillo del frontón Astelena. / MIKEL ASKASIBAR Jokin Altuna somete su rodilla derecha a una revisión hoy en Pamplona. «Me golpeé contra la chapa de una zona del altillo que no tiene protección y enseguida me salió un derrame» JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 marzo 2018, 08:47

Compás de espera sobre el estado físico de Jokin Altuna, quien sufrió un fuerte golpe en la zona interna de su rodilla derecha en uno de los primeros tantos del partido de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas que disputó el domingo en el Astelena de Eibar. Hoy acudirá a Pamplona para someterse a una revisión médica que posiblemente incluya alguna prueba para determinar el alcance del impacto. «No creo que sea nada grave, pero miraremos por si acaso», apunta Altuna III.

Las consecuencias del topetazo no han desaparecido de momento. «Aunque dormí bien, sin problemas, la noche posterior al partido, sigo con dolor y estoy medio cojo», asegura Altuna III. «Tengo inflamada la rodilla».

La primera impresión de José María Urrutia, médico de Aspe, tras atenderle en el propio frontón presume «algo muscular. Tiene tocado el vasto interno de la pierna derecha. No creo que le haya afectado el cuádriceps». Parece descartada cualquier torsión o lesión ligamentosa de la rodilla, lo cual augura que unos días de descanso pueden bastarle para la recuperación.

Asegura el delantero de Amezketa que «si bien me golpeé contra una esquina del altillo que separa las tablas de contracancha de la primera fila de asientos, no tengo herida. Lo que sí me salió enseguida fue el derrame. Cuando me retiré al vestuario, el doctor Urrutia me dio crema para calentar la zona».

Fue al llegar a casa cuando tuvo un conocimiento más exacto de lo sucedido. «Mis padres me dijeron que se ve bien en las imágenes de televisión. Choqué justo contra la zona donde el altillo carece de protección. Impacté contra una chapa y ese pudo ser ese el motivo por el que me hice daño».

De todas maneras, continuó y acabó el partido, aunque fuera con una derrota que sitúa a Altuna III y Martija con los cuatro pies prácticamente fuera de la competición. Necesitan ganar 22-3 a Elezkano II-Rezusta el domingo en el Ogueta de Vitoria, un resultado descabellado, y la derrota de Ezkurdia-Zabaleta ante Olaizola II-Ander Imaz la víspera, el sábado, en Bilbao.

Quiere jugar el domingo

Jokin Altuna no pierde la esperanza de estar a punto para el compromiso del domingo en el cierre de la liguilla de semifinales. «Espero que una semana sea suficiente. Veremos la evolución de la rodilla y del dolor. Si es solo un golpe y no hay riesgo de ningún tipo, estaré en el Ogueta». Altuna III no es de los que se acobardan por unas molestias. Lo ha demostrado desde que fichó por Aspe, con recuperaciones rápidas y sorprendentes en algunos casos.

Si en último instancia hiciera falta recambio, Aspe recurriría a Erik Jaka, su primer delantero suplente. La previa del Manomanista que el de Lizartza disputa el viernes en An-tzuola contra Aitor Mendizabal no será impedimento para ello, salvo lesión o mal de manos.

Pese a las dos derrotas en la liguilla de semifinales, la primera contra Olaizola II-Ander Imaz y la segunda frente a Ezkurdia-Zabaleta, el de Amezketa elude hacer una lectura negativa de su rendimiento en el Campeonato de Parejas. «Cuando estás entre las cuatro mejores, te haces ilusiones y quieres llegar más arriba. Pero siempre hemos sido conscientes de las dificultades. Ya desde que comenzó la competición en diciembre, no solo desde que entramos en la fase final. Creo que hay motivos suficientes para que el balance del Campeonato de Parejas sea bueno para nosotros».