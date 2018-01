LESIONADO Otra sesión de plasma para Aretxabaleta DV Sábado, 20 enero 2018, 09:07

Andoni Aretxabaleta recibirá el miércoles la segunda y en principio última sesión de plasma para tratar el desgarro en el músculo dorsal ancho derecho. «Desde que me lesioné voy tres días a la semana a Vitoria. No me duele, pero hay que ser cauto», afirma el zaguero de Markina.