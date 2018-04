Pelota Beñat Rezusta: «Bastante tengo ahora con Aimar como para pensar en otras cosas» Beñat Rezusta, ayer en el Municipal de Bergara durante la elección de material. / MORQUECHO Beñat Rezusta debuta mañana en el Manomanista ENRIQUE ECHAVARREN Jueves, 26 abril 2018, 08:40

Beñat Rezusta debuta mañana en el Manomanista. Lo hace en casa, en el Municipal, en horario nocturno, ante Aimar Olaizola. Nada más concluir la final del Parejas, el zurdo bergararra se tomó unos días libres para desconectar de la tensión acumulada y poder afrontar con garantías el mano a mano. Tras quedar campeón de Promoción en 2014, se estrenó en Primera al año siguiente. Batió primero a Albisu y luego a Xala para caer después con Martínez de Irujo. En 2016 no pasó de octavos al perder con Artola, pero el año pasado fue su consagración. Dejó en la cuneta a Víctor y Altuna III antes de dar su brazo a torcer contra Irribarria en semifinales.

- ¿Cómo se encuentra?

- Ahora bien. Tras el Parejas decidí tomarme un descanso porque llevaba mucho trote encima. Fueron muchas semanas jugando y entrenando sin parar. Estuve varios días sin tocar pelota, más que todo para evadirme y desconectar.

«He hecho ya cuatro entrenamientos, pero en dos semanas no se pueden hacer milagros»

- ¿Tiene bien la izquierda?

- Sí, he recibido masajes. También lo hice durante el Parejas. Voy habitualmente al masajista.

- ¿Cuántos entrenamientos ha hecho para el mano a mano?

- Cuatro. El primero con Jaka, luego con Irribarria, después con Elezkano II y el último con Jokin Etxaniz.

- ¿Cómo se ha visto?

- Ha habido días buenos y otros no tan buenos. En dos o tres semanas no se pueden hacer milagros. A los zagueros nos cuesta más hacer cosas adelante. Ahora se juega casi todo de aire, hay muchos remates. Durante prácticamente todo el año jugamos a parejas, pero no hay excusas. Ya sabemos lo que hay.

- ¿En qué ha incidido más?

- En el saque y en el resto de aire.

- Es el único zaguero que sigue vivo en el mano a mano tras quedar Zabaleta y Albisu eliminados...

- Y porque no he empezado aún. Si hubiera ganado algún partido tendría mérito. Si no estamos más zagueros es porque los delanteros dominan el mano a mano. Espero dar buena imagen.

- ¿Hubiese preferido entrar en otra ronda anterior para estar rodado?

- Entro en cuartos porque el año pasado llegué las semifinales. Pero si hubiese empezado de abajo no cambiaría la cosa. Si pierdes te vas a la calle y te lo juegas todo a una carta. No hay margen de error. Es lo bonito y lo malo del mano a mano.

- Vuelve a jugar en Bergara...

- Siempre he dicho que no es fácil jugar en el pueblo porque quieres hacerlo bien ante la gente que viene a verte, no que no me guste jugar en el Municipal.

- ¿Vio a Aimar ante Albisu?

- Sí, le vi muy bien. Al principio parecía que Albisu podía darle más guerra, pero luego le dio la vuelta al partido con el saque-remate. Es un pelotari al que no le puedes regalar nada. Si lo haces estás perdido.

- ¿Ha jugado alguna vez contra él mano a mano?

- No, nunca. A parejas sí que hemos sido rivales, pero no mano a mano. Aimar siempre es un rival complicado, no hay más que mirar todas las txapelas que tiene. Es bonito jugar contra un campeón y afronto el partido con mucha ilusión.

- ¿Piensa más allá de esta eliminatoria?

- Bastante tengo con Aimar como para pensar en otras cosas. No sé hasta dónde llegaré, pero mi intención es hacer un buen papel y dar una buena imagen.

- ¿Se ve favorito al título?

- Para nada. Urrutikoetxea, Irribarria, Bengoetxea VI y Aimar son los grandes candidatos a la txapela, pero yo veo un poco por encima del resto a Irribarria y Urrutikoetxea.

- ¿Le ha sorprendido algo de lo que llevamos de campeonato?

- Quizás Danel Elezkano. No se le había visto mucho en el mano a mano de Primera hasta ahora. Está haciendo las cosas muy bien, me alegro un montón por él. A Altuna III también le vi muy bien ante Julen Retegi.

- Lo mejor de Irribarria...

- Tiene unas cualidades terribles para jugar mano a mano con la volea y el sotamano. Le da con las dos indistintamente. Además, goza mucho de la pelota. Le entran muy bien los sotamanos en la mano.

- Lo mejor de Ezkurdia...

- Físicamente está muy fuerte y tiene una gran volea.

- Lo mejor de Bengoetxea VI....

- Su capacidad para enredar en la cancha al contrario. Nadie lo hace como él. Y lo listo que es jugando. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento.

- Lo mejor de Elezkano II...

- Lo duro que es y la volea. Tiene además una gran defensa y sabe enredar al contrario.

- Lo mejor de Urrutikoetxea...

- Es el pelotari más completo de todos. Maneja bien todas las posturas y lo hace todo muy fácil.

- Lo mejor de Altuna III...

- Va hacia arriba. Es un artista, pero es mucho más que eso. Hace tantos que no los consigue nadie.