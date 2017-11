Pelota Regresan al frontón de su debut Jokin Altuna abraza a Beñat Rezusta en presencia de Jon Apezetxea, intendente de Aspe, ayer en el Astelena. / FÉLIX MORQUECHO Altuna III y Rezusta serán rivales mañana, festividad de San Andrés, en el Astelena JOSEBA LEZETA Miércoles, 29 noviembre 2017, 07:44

Jokin Altuna y Beñat Rezusta volverán mañana por la tarde al Astelena de Eibar, frontón del que guardan excelentes recuerdos. Allí debutaron ambos un 24 de junio como profesionales: el zaguero de Bergara en 2013 y el delantero de Amezketa en 2014.

Durante un tiempo, los pelotazales guipuzcoanos soñaron con la posibilidad de verles competir juntos en el Campeonato de Parejas. Podía ser una apuesta de Aspe, pero desde la empresa de Eibar señalan que «realmente nunca estuvo sobre la mesa. Sí en los torneos de verano, pero no en competición oficial».

Material (Astelena de Eibar) Altuna III y Martij a separan pelotas de 106.2, 106 y 105.6 gramos «buenas y con gracia», en opinión del campeón del Cuatro y Medio. «Me han gustado las suyas y las nuestras». Elezkano II y Rezusta estuvieron a punto de agotar los diez minutos reglamentarios -antes eran quince- para quedarse con tres de 106.3, 106.2 y 105.8

Material (Zierbena) Urrutikoetxea y Galarza prefieren para el domingo material tranquilo de 105.3, 105.2 y 104.6. Víctor y Albisu separan las más vivas del lote, de 106.4, 105.7 y 105.1 gramos.

Quizá en 2015, a los pocos meses de debutar Jokin Altuna, fue cuando más cerca estuvo. Beñat Rezusta se estrenó entonces como titular y la empresa unió su destino al de Julen Retegi, delantero elegido junto a Irujo, Xala y Ezkurdia. Retegi venía de ser subcampeón manomanista en 2014 y esa condición pesó más que el futuro del amezketarra, al que la empresa recurrió como suplente.

El año siguiente, 2016, fue el segundo de Rezusta, que jugó con Martínez de Irujo, y el primero de Altuna III, que llevó de zaguero a Merino II. El año pasado, el zaguero de Bergara se proclamó campeón con Irribarria, mientras el de Amezketa cumplió el sueño de ser el último delantero de Barriola en esta competición.

Instalados actualmente como números uno en sus respectivas posiciones dentro de la plantilla de Aspe, el diseño de ocho parejas equilibradas vuelve a separarles. Mañana serán rivales en Eibar con ocasión de la festividad de San Andrés. Tanto Elezkano II-Rezusta como Altuna-Martija se presentan al arranque de la segunda jornada con una victoria.

Les espera con los brazos abiertos un frontón Astelena que Rezusta visitó hace años para «disputar partidos del Torneo Cuenca del Deba o para asistir como espectador a algún festival de profesionales con mi hermano y mis amigos». Jokin Altuna entra en más detalles: «Lo pisé por primera vez en marzo de 2011 con ocasión de una jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Jugaban Irujo-Merino II y Xala-Barriola. Después vine a una concentración de chavales pelotaris que organizó Aspe».

Ni uno ni otro han olvidado el día de su estreno con Aspe. Rezusta señala que «Jaka y yo debutamos el mismo día y en el mismo partido. La combinación era Aritz Lasa-Rezusta contra Jaka-Peñagarikano. Ganamos nosotros. Creo que no salió un partido muy bueno. Por lo demás, vinieron muchos amigos y fue un día bonito. Eran fiestas en Eibar y aprovechamos para cenar y hacer un poco de juerga».

Debut contra Titín III

Jokin Altuna también se acuerda del día de San Juan de 2014: «Debuté con Barriola frente a Titín y Tolosa. Ganar a Titín en mi primer partido como profesional fue hermoso. Vinieron dos autobuses de seguidores de Amezketa a Eibar. Coincidió un martes».

Pedimos a ambos elegir un buen recuerdo del Astelena. Rezusta lo tiene claro: «Como este año, en mi primera participación en el Campeonato de Parejas Julen Retegi y yo empezamos un lunes en el Beotibar -se lesionó Xala- y el jueves siguiente jugamos en el Astelena contra Olaizola II y Beroiz. Vencimos. Tampoco me olvido de mis eliminatorias del Manomanista en este frontón contra Irujo e Irribarria, aunque perdí ambas».

Altuna III opta por dos victorias: «Además del debut, por supuesto, me quedo con el choque de campeonato del pasado Año Nuevo: Altuna-Barriola, 22; Ezkurdia-Merino II, 18. Y dentro del reciente Campeonato del Cuatro y Medio, el partido contra Artola. Era muy importante ganar aquel día».

También hay espacio para los disgustos. «He jugado partidos flojos», comenta Rezusta. «Seguro que lo he pasado mal algún día». Altuna, al que la memoria le funciona a pleno rendimiento, se refiere a uno en concreto: «Uno de mis primeros estelares, la única vez que me he enfrentado a Xala. Perdí 22-6 con Zubieta ante el de Lekuine y Rezusta».

Hablan con aprecio de la catedral de la pelota a mano. Según Rezusta, «posee un frontis con mucha salida y cuando la pelota toca la pared izquierda no es fácil adivinar hacia dónde va a salir». Altuna subraya «lo cálido y recogido que es este frontón cuando se llena. Es bonito jugar en él con tanta gente. En lo que respecta a sus características, destacaría que es muy exigente desde el punto de vista físico. Si no estás a punto, sufres seguro».

Coinciden ambos al identificar a los fieles del frontón de Eibar como «gente de edad que entiende de pelota, ha visto muchos partidos y sigue de cerca este deporte». Altuna reconoce que «al menos de momento» no le ha tocado 'sufrir' la fama de exigente que acompaña a la afición del Astelena.