Rafa Etxeberria: «Si el titular no responde, entra el suplente; apostamos por ello»

Rafa Etxeberria (Pamplona, 49 años) dirige la actividad de Asegarce, vive el Campeonato de Parejas desde la contracancha y lo analiza desde dos perspectivas: la empresarial y la deportiva.

- ¿Cómo marcha el Campeonato de Parejas?

- Buscamos la igualdad en la confección de las parejas y la mayoría de los partidos han sido equilibrados. Sin embargo, la clasificación se rompió en un momento dado por varios resultados ajustados que cayeron casi siempre a favor de los mismos. Restan aún muchas emociones y pienso que buenos choques.

- ¿La asistencia de público?

- Llevamos varias ediciones con una afluencia alta de pelotazales y mantenemos prácticamente las cifras del año pasado. Cuesta más al principio del campeonato. Destacaría los festivales de los viernes en los pueblos. Se han movido bastante bien, mejor que otras veces. Hemos incorporado a Legutio y las goteras nos impidieron ir a Durango.

- ¿Quizá ha bajado algo el Labrit?

- No. Puede que no se hayan registrado los llenazos con los pasillos repletos de ocasiones anteriores, pero la venta de las localidades de asiento es similar. El Labrit empieza a calentarse a finales de enero y febrero. Las navidades, excepto el 6 de enero por culpa de la nevada, han sido mejores que las de 2017. Hubo lleno el pasado sábado, repetiremos en este y hace diez días que se agotaron las entradas para el partido entre Olaizola II-Imaz y Altuna-Martija del 17 de febrero. Con un mes de antelación.

- La final se jugará en...

- Estamos en ello. No es cien por cien seguro que sea Bilbao la sede, aunque tiene opciones. El 27 de febrero comunicaremos los frontones de los seis partidos de la liguilla de semifinales, entre los que podría estar el Atano III, y el de la final.

- Urrutikoetxea ha jugado con cuatro zagueros. Van a marearle.

- Nos han obligado las circunstancias. Ladis se lesionó. Nos inclinamos por Aretxabaleta, con el que ganó cuatro partidos. Iba a continuar, pero se rompió el dorsal. Después disputó dos partidos con Ibai Zabala porque Untoria estaba con Olaizola II. Consideramos que el riojano estaba un poco mejor e hicimos el cambio. Creíamos que funcionaría mejor una pareja en la que Urrutikoetxea debe ser el líder. Está siendo de los mejores pelotaris de la competición, si no el mejor.

- ¿Volverá Ladis Galarza a su puesto de titular?

- Se lesionó y tuvo una recaída. Tuvo la opción de jugar partidos de complemento, pero no pudo ser. Le queremos sobre la cancha. Si le vemos mejor que quienes están jugando, contaremos con él. Seguro.

- Víctor, fuera. ¿No se corre el riesgo de hundir moralmente a los pelotaris con estas decisiones?

- Quitar a alguien no es grato. Poner a otro, sí. En ediciones anteriores le tocó a Víctor entrar como suplente, en esos casos por lesión. Sea o no titular, el pelotari tiene que estar preparado.

- ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a estos cambios técnicos?

- Asegarce apuesta por ello. Elegimos a unos titulares porque están bien, pero el campeonato es largo. Hay altibajos de juego. Pienso que el pelotazale quiere ver siempre a los mejores. Si el titular no responde, entra el suplente. Nuestros pelotaris ya lo saben. Es una manera de motivar al suplente. El titular juega bajo presión, algo propio del deporte de élite. La cancha da y quita. Ya nos gustaría no tener que cambiar porque todo va de maravilla. No hacemos los cambios por capricho. El pelotari ve esto a nivel individual. La empresa tiene en cuenta un conjunto, sin perder de vista al espectador.

- ¿Es Laso la apuesta de futuro de Asegarce?

- Una de ellas. Con Arteaga, Artola, Víctor... En un plazo más largo pueden dar ese paso Agirre, Peña II, Bakaikoa... En este momento hemos apostado por Laso y está respondiendo muy bien.

- ¿Pudo Laso ser titular de inicio?

- Con Arteaga todavía justo tras su lesión, tuvimos dudas entre Artola, Laso y Víctor para una plaza de delantero. Como las tuvimos con los zagueros. Nos gustaba la pareja Artola-Albisu. Vimos bien a Víctor en el Campeonato del Cuatro y Medio y nos inclinamos por él. Luego, el riojano y Albisu no cuajaron como pareja. Ya quisiéramos acertar siempre al cien por cien.

- ¿Falló la empresa a la hora de designar los titulares?

- Creo que no. Elegimos a los que mejor estaban en ese momento.

- Asegarce lleva seis derrotas consecutivas en los choques directos con las parejas de Aspe.

- Hay dos 22-21 en esa racha. El deporte es así. Son cruces decisivos para nuestros intereses. Esperemos que la siguiente racha sea al contrario. El sábado, Urrutikoetxea y Altuna III son rivales en Idiazabal, lo mismo que Olaizola II y Ezkurdia en el Labrit de Pamplona.

- La entrada de Jaunarena al vestuario del Ogueta para conocer el estado de su compañero Peio Etxeberria se saldó con la pérdida de un tanto.

- Esa norma figura en el reglamento y el pelotari debe conocerla. No tiene por qué entrar al vestuario. Estoy seguro de que si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Esa regla se introdujo para impedir que la cancha permaneciera vacía y evitar así suspicacias con posibles simulacros de lesión.

- Es un castigo exagerado si no media mala intención.

- Debemos evitar entradas innecesarias al vestuario. En el reciente Abierto de Australia de tenis, el fisioterapeuta asistió sobre la misma cancha tanto a Nadal como a una de las participantes en la final femenina, medio mareada. El domingo se podía haber atendido tranquilamente a Peio Etxeberria en el set de descanso. Incluso vendarle allí mismo el tobillo. El público se habría dado cuenta del motivo del parón y se habría evitado el castigo.

- ¿Cuántas parejas colocará Asegarce en la liguilla de semifinales?

- Tengo esperanzas de que sean dos por lo menos. Puede ser una o pueden ser tres. Muy mal nos deberá ir todo para que no metamos ninguna. Por lo menos, me gustaría seguir con opciones de clasificar tres hasta la última jornada.

- ¿Les ha sorprendido la marcha de Beroiz?

- Ha sido él quien ha dado el paso. Estaba a disgusto porque no jugaba torneos. Nosotros veíamos en el día a día que no tenía sitio para campeonatos y partidos relevantes. Alcanzamos un acuerdo.

- ¿Habrá debuts a corto plazo?

- Tras la baja de Beroiz, disponemos de una plantilla de 24 manistas. El ideal son 25 y hacia junio podríamos incorporar a algún zaguero aficionado. Si nos guiamos por la edad, los mejor situados son Eskiroz y Mariezkurrena I, que cumplen 20 años en 2018. Dependerá de cómo evolucionen. Creemos que Aranguren, de 17, y Mariezkurrena II, de 18, necesitan más tiempo. Nos hacen falta zagueros, pero tampoco vamos a volvernos locos. En cuanto a los delanteros tuvimos la posibilidad de subir al azpeitiarra Jon Alberdi, de 18, pero preferimos ir despacio con él y optamos por Gorka. También tenemos en la recámara al pequeño de los Alberdi, de 15 años, y al riojano Gutiérrez, de 16.