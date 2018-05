Pelota Quinientos no, cuatrocientos sí Jon Erasun se seca el sudor en el podio del Labrit al lado del campeón, Joanes Bakaikoa. / CALLEJA Bakaikoa sube a Primera tras ganar a Erasun en una durísima final del Manomanista Promoción J.L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 20 mayo 2018, 09:50

Joanes Bakaikoa y Jon Erasun son pelotaris de otro tiempo. Tenaces, laboriosos, sacrificados. Virtudes que suplen carencias. Aptitudes que contribuyeron a una durísima final del Manomanista Promoción ayer en el Labrit de Pamplona. Bakaikoa se impuso 17-22 a Erasun, se caló la txapela, asciende y disputará el Manomanista de Primera en 2019. Asegarce hará un hueco entre los dieciséis mejores especialistas a este incansable delantero de Etxarri, de 21 años.

Igual de incansable que Erasun, zaguero de Zizurkil de la misma edad, quien en la entrevista publicada este fin de semana apuntaba que «caeremos antes de los 500 pelotazos». No llegaron al medio millar, pero les faltaron solo dos para 400. Se ganaron el sueldo, la ducha caliente y la cena.

De los 39 tantos disputados, 21 rebasaron la decena de pelotazos. Si restan los diez de saque -incluida la falta de Bakaikoa en el 1-1-, se encuentran con solo ocho en la horquilla entre los dos y los diez. Se dieron una paliza durante 61 minutos intensos con un solo tanto de aire, la parada al txoko obra de Bakaikoa en el 9-18. Todo lo contrario de lo que es norma en el relampagueante mano a mano moderno.

Problemas para restar

Comenzó la final con dominio alterno hasta el 8-9. Para ese momento, Erasun atravesaba dificultades a la hora de restar. «Joanes me sacaba unas veces corto y otras largo. He dudado dónde ponerme y no he acertado». La pelota le atropelló en varias ocasiones por recular tarde. Tras el 8-12, el zizurkildarra optó por restar desde atrás. Sin éxito. Dos tantos después regresó a la posición inicial.

Seis tantos de saque ayudaron a Bakaikoa a abrir una brecha de nueve tantos, 9-18. Erasun, sin embargo, aprendió a sufrir de niño y no se le ha olvidado de adulto. De vuelta del segundo descanso obligatorio, llegó el tanto más duro de la tarde, el 10-18, de 34 pelotazos, el paso hacia un ejercicio de supervivencia. Con las fuerzas de ambos muy justas y síntomas de crisis física en el navarro, reaccionó el zizurkildarra. Sin gozar con la derecha como al principio. Pero sin aparcar su espíritu de lucha.

Le ayudó también una decisión errónea de los jueces, quienes en el 12-18 vieron buena una dejada de zurda de Erasun que ni siquiera tocó la chapa. Pegó más abajo, en la parte alta del bajochapa. Protestó Bakaikoa. En vano.

«Cuando no juegas tan bien como otros días, hay que saber sacar adelante los partidos» Joanes Bakaikoa. Asegarce

«El mano a mano es lo que más me gusta de la pelota, me encanta, y seguro que volveré el próximo año» Jon Erasun. Asegarce

Erasun limó la desventaja tanto a tanto, pelotazo a pelotazo, gota de sudor a gota de sudor... hasta aproximarse a tres en el 17-20 gracias a su tercer y último tanto de saque. Bakaikoa, que manejó mejor el sotamano y arrimó más a la pared izquierda en un duelo sin apenas remates, cortó la racha del zaguero guipuzcoano con un derechazo cruzado al cuatro y medio.

La txapela tenía dueño. «Este era mi sueño desde niño», confesó el de Etxarri, que se refería tanto al título de Segunda como a la consecución del billete para Primera. Erasun perdió, pero nadie podrá achacarle que no puso toda la carne en el asador. Si pelotaris con mayores capacidades técnicas copiaran esa capacidad de sacrificio, otro gallo les cantaría.