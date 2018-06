Pelota «Quiero devolver a la empresa la confianza que ha depositado en mí» Jokin Altuna muestra su satisfacción tras renovar y mejorar su contrato con Aspe. / LOBO ALTUNA Jokin Altuna amplía su contrato con Aspe hasta diciembre de 2024 | «En siete días hemos cerrado el acuerdo y la firma, y creo que satisface a las dos partes», afirma el campeón manomanista JOSEBA LEZETA Sábado, 23 junio 2018, 09:50

Jokin Altuna seguirá como mínimo hasta diciembre de 2024 en las filas de Aspe tras renovar y ampliar su contrato. Cuando expire el compromiso firmado en las oficinas de Eibar por el pelotari y Fernando Vidarte, administrador único de la empresa, el delantero de Amezketa tendrá 28 años, seis más que ahora. «Ya seré un hombre», bromea.

«Estoy contento», testimonia Altuna III después de la ampliación para dos temporadas acompañada por una mejora en los emolumentos económicos acorde con los excelentes resultados obtenidos. «No ha existido ningún problema en la negociación», extremo que corroboran asimismo fuentes de la empresa. «Se ha resuelto en siete días. Recibí la llamada de Vidarte y acudí el viernes de la semana pasada a las oficinas para recoger la oferta. Volví unos días después a Eibar y dejamos prácticamente cerrado el acuerdo. Firmé ayer. Todo ha sido rápido».

El amezketarra, que viene de ganar tanto el Manomanista como el Campeonato del Cuatro y Medio, asegura que «Fernando Vidarte siempre me ha demostrado que cuando los resultados deportivos son buenos, me recompensa. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia él».

Cuatro revisiones

El actual número uno del ránking de la LEP.M (Liga de Empresas) reconoce que «no sé exactamente cuántas veces me ha revisado los contratos la empresa, pero ya son varias. De momento, cada vez que he firmado se ha producido la ampliación antes de que acabara».

Son cuatro renovaciones con Aspe desde que llegó a su plantilla el 24 de junio de 2014. En diciembre de 2015 prolongó por primera vez hasta junio de 2018. Posteriormente, en octubre de 2016 emprendieron otra revisión cerrada hasta diciembre de 2020. La progresión del amezketarra fue tal que en julio del año pasado acordaron una prórroga de dos años más, hasta finales de 2022. Y ahora llega la cuarta.

Jokin Altuna es consciente de la responsabilidad que acarrea la renovación. «Hasta ahora me he esforzado al máximo y seguiré de la misma manera a partir de ahora. Quiero devolver a la empresa la confianza que ha depositado en mí. Pienso que estamos contentas las dos partes».

Añade el amezketarra que «el nuevo contrato me da tranquilidad y confianza. Yo seguiré como hasta ahora, trabajando y ofreciendo lo mejor de mí. Siempre digo que las txapelas no serán excusa para justificar un mal rendimiento a lo largo del verano. Aspiro a ofrecer un rendimiento regular y a ganar el mayor número posible de partidos».

Tras firmar por la mañana, Altuna III se desplazó por la tarde a Logroño para intervenir en el festival de Bayer en el Adarraga. Mañana le espera en el Astelena de Eibar la eliminatoria del Torneo San Fermín contra Erik Jaka. «Si gano ese choque, jugaré la semifinal el sábado siguiente en Barañain contra el vencedor del Ezkurdia-Irribarria. Si pierdo, en cambio, tendré varios días de fiesta». La feria de Pamplona está a la vuelta de la esquina.