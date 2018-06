Pelota «Me queda la sensación de que podía haber dado un poco más» E.E Domingo, 3 junio 2018, 08:54

Endika Barrenetxea asimiló la derrota con deportividad. «En algunas facetas del juego me he visto bien físicamente, pero entre el calor y la humedad -el sonido de la pelota no era el mismo que el día en que se separó el material- el desgaste ha sido aún mayor. Me he puesto 25-26, no estaba cansado de piernas, pero no he podido hacer ningún tanto más. Zaldua ha estado muy acertado con el saque».

En su análisis del partido, el zaguero hernaniarra considera que «al principio me costaba tocar la pelota, no conseguía darle dirección con el saque y no podía pasarle a Etxeberria IV. Cuando he conseguido el primero ya era un poco tarde».

Incidió en que «había mucha humedad en la cancha. Me he resbalado varias veces -en dos de ellas los resbalones acabaron en tanto para la pareja-. En la zona donde iba a sacar -lo hizo siempre desde el txoko- el suelo estaba mojado. No tenía confianza a la hora de sacar. Ha habido un par de tantos en los que se me han calentado los pistones, pero afortunadamente todo ha vuelto a la normalidad. Al final, Etxeberria ha cometido un par de fallos, pero Zaldua ha seguido jugando igual de sólido que al principio. Me queda la sensación de que podía haber dado un poco más».

Barrenetxea se mostró dispuesto a «volver a jugar contra una pareja cuando la empresa me llame. Ahora lo que tengo que hacer es seguir entrenando para mejorar». Y por último, el remontista hernaniarra destacó que «el público ha podido ver un partido diferente y espero que se haya ido contento». Desgraciadamente, la respuesta del aficionado no fue la esperada. Solo hubo 250 espectadores en las gradas.