Pelota Aimar Olaizola: «Nos hemos puesto de acuerdo en cinco minutos» Martin Alustiza y Aimar Olaizola, ayer en el Atano III. / ARIZMENDI Olaizola II seguirá en Asegarce hasta diciembre de 2020 «como mínimo» JOSEBA LEZETA Viernes, 9 marzo 2018, 07:52

Habemus Aimar Olaizola hasta los 41 años. «Como mínimo», se apresuró a decir el protagonista ayer tras elegir material en el Atano III de Donostia, donde el domingo comenzará su participación en la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. El delantero de Goizueta, de 38 años, terminaba contrato dentro de diez meses y ha prolongado su vínculo a Asegarce hasta diciembre de 2020.

«Nos hemos puesto de acuerdo en cinco minutos», confiesa Olaizola II. «Estuve el miércoles con ellos, me ofrecieron una ampliación de dos años y firmé. En varias ocasiones en las que me había juntado con responsables de la empresa, me habían comentado el tema de la renovación. Me siento apreciado y la negociación ha sido fácil».

Rafa Etxeberria, gerente de Asegarce, subraya que «ya habíamos hablado con anterioridad de este tema, existía un acercamiento previo. Disponíamos de tiempo hasta final de año, pero de esta manera conseguimos que esté tranquilo él y también nosotros».

«Asegarce es mi segunda familia y mi plan es seguir compitiendo en todos los campeonatos»

«Mientras el cuerpo me diga que sí, continuaré. Espero que no sea mi último contrato»

Aimar señala su satisfacción por la ampliación. «Me faltaba casi un año para completar mi anterior contrato. Aparte de eso, Asegarce ha sido siempre mi segunda familia, llevo un montón de años con ellos y seguiré en sus filas casi otros tres más, por lo menos».

Olaizola II no descarta seguir más tiempo en activo. «A partir de 2020 veremos cómo responde mi cuerpo. Asegarce siempre ha apostado fuerte por mí, firmé el anterior contrato para ocho o nueve temporadas, algo que hoy en día se ve pocas veces. Me he sentido valorado siempre, desde que llegué en 2001 con 20 años. Nunca he tenido ningún problema. Yo estoy contento con ellos y también ellos conmigo. La relación es muy buena. Creo que he respondido a esa confianza depositada en mí. Estoy muy agradecido a la empresa».

Incide Olaizola II en que el punto final de su carrera dependerá del rendimiento que ofrezca dentro de la cancha. «Mi edad avanza, pero lo más importante es el nivel de cada uno y de momento estoy jugando bien. Aunque haya tenido algún problemilla físico, no han sido graves. Las lesiones me están respetando. Espero seguir así. Estoy jugando las mismas combinaciones que hace cinco años, algo importante para mí. Espero cumplir bien esos tres años que tengo por delante y veremos sobre la marcha. Mientras el cuerpo me diga que sí, seguiremos. Espero que no sea mi último contrato, pero seguiremos poco a poco».

Primar el rendimiento

Pese a la proximidad de los 40 años, Aimar pretende mantener el mismo ritmo de las últimas temporadas, participando en los tres grandes campeonatos. «Sin ninguna duda. Como ocurre en todos los deportes, se mira a la edad, pero creo que se debe tener en cuenta el nivel que estás dando. Por mi parte, no me veo como para renunciar a disputar un campeonato u otro. Como es normal, el Manomanista será cada vez más complicado, pero ahora mi objetivo es participar. El año pasado no entré en semifinales pese a que en los entrenamientos me había encontrado bien. En el partido contra Oinatz no di la talla. Por ahora mi intención es jugar todo el año, como hasta ahora».

La empresa también es consciente de la edad y del trote que lleva encima su pelotari, aunque Rafa Etxeberria destaca que «ahora mismo está muy bien. Somos conscientes de que cuando llegue el momento lo primero que dejará de jugar serán las competiciones individuales. Ahora bien, lo más importante para nosotros es que se mantenga por parejas, modalidad que ocupa la mayor parte del año. Tenemos tres años por delante y en 2020 ya veremos si puede seguir o no más tiempo en la plantilla».

El 12 de abril, dentro de un mes, se cumplirán veinte años del debut profesional de Olaizola II la primavera de 1998. Aspe le dio la oportunidad con 18 años. Una operación a través de Maesku, la promotora de Luis Benito Nalda, originó su desembarco en los festivales de Asegarce en 2001. Un año después el de Goizueta pasó a integrar la plantilla de la promotora bilbaína.