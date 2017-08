Pelota Endika Barrenetxea: «Perdí catorce kilos con la enfermedad de Crohn» Barrenetxea VI debuta en el Torneo Kutxabank 2017. / MAIALEN ANDRÉS Endika Barrenetxea, remontista Restablecido de su afección digestiva, el hernaniarra abre hoy frente a Uterga la liguilla del Torneo Kutxabank JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 12 agosto 2017, 09:17

Estar en disposición de participar en el Torneo Kutxabank de remonte es ya un premio para Endika Barrenetxea (Hernani, 27 años cumplidos el lunes). La enfermedad de Crohn, que requirió su hospitalización en dos ocasiones, le ha traído de cabeza durante varios meses. Su duelo con Uterga abre la liguilla de semifinales esta tarde en Galarreta.

- ¿Cuántas veces ha disputado el Torneo Kutxabank?

- La de este año es mi quinta o sexta participación. En 2016 entré por primera vez en la liguilla de semifinales y fui subcampeón. El año anterior, 2015, caí en la última de las eliminatorias para acceder a la última fase.

«El campeonato individual estresa tanto que el año pasado activó mi enfermedad»«Eugenio Rodríguez, mi nuevo preparador, me ha cambiado hasta la forma de correr»

- ¿Cuándo empezó a preparar este campeonato individual?

- Me puse en contacto con Eugenio Rodríguez, mi nuevo preparador físico, a primeros de marzo. Le dije que mi objetivo era llegar bien al verano y al individual. Pesaba ocho kilos menos que ahora tras unos problemas físicos y nos pusimos manos a la obra.

- ¿Y la preparación técnica?

- Soy zaguero y durante todo el año intento jugar de delantero en los entrenamientos para adaptarme al juego que necesito para los duelos individuales. En los dos últimos dos meses he completado algunas sesiones contra un solo remontista o incluso contra parejas.

- ¿Los delanteros se esmeran en el saque? ¿Y los zagueros?

- Necesitamos el resto, la otra cara de la moneda. Es nuestro punto débil. Siempre tienes la posibilidad de restar atrás, pero está demostrado que se obtiene mayor provecho cuando lo haces delante. Es mi asignatura pendiente porque no me siento tan seguro como atrás.

- Hoy juega contra Xanti Uterga.

- Es nuestro tercer enfrentamiento individual. La primera vez me ganó 30-14 o 30-16. Repetimos el año pasado. Me salieron bien las cosas y vencí 30-21. Jugué mi partido más redondo en esta modalidad.

- El de Doneztebe posee amplia experiencia.

- Urriza le definió bien. Es el remontista más intuitivo del cuadro. Sabe dónde colocarse. A base de intuición y manejo de la cesta compensa puntos débiles como la velocidad y la menor potencia de pelotazo.

- Ha tenido un año difícil.

- De los más complicados... Me descubrieron la enfermedad de Crohn. Consiste en una inflamación de alguno de los órganos del aparato digestivo. En mi caso, afectó al intestino delgado, en un tramo de unos tres centímetros. Cuando el alimento llega a ese punto, hace tapón y trastorna la digestión.

- Le hospitalizaron.

- En dos ocasiones. La primera fue en la segunda quincena de diciembre y permanecí ingresado una semana. La segunda, en mayo. Pierdo tres o cuatro kilos en cada ingreso. Probé cinco tipos de medicación que provocaron malas reacciones en mi cuerpo. El último tratamiento ha surtido efecto y aquí estoy. Me sentó tan bien que hace un mes llegué a convencerme de que estaba mejor incluso que el año pasado.

- ¿Pensó que no llegaría a tiempo para el Torneo Kutxabank?

- Llegué a creer que este año sería imposible. Pero mi preparador me ha ayudado un montón tanto física como psicológicamente. También debo dar las gracias a mi familia por el apoyo que me han dado.

- ¿Perdió peso?

- Catorce kilos. Bajé de 86 a 72. He recuperado peso y estoy en 81. He cambiado mi alimentación. He leído y aprendido de macrobiótica. No tomo los batidos proteínicos recuperadores a los que estaba acostumbrado después de los partidos. Tampoco antiinflamatorios. Como mucho más limpio que antes. Voy a seguir en esta línea. Veremos cómo se comporta mi cuerpo en un futuro.

- ...

- El campeonato individual estresa tanto que activó mi enfermedad. Noté mis primeros síntomas el 20 de agosto del año pasado, en pleno Torneo Kutxabank. Este año espero controlar los nervios y lo que rodea a estos partidos.

- Estrena preparador.

- Tras el fallecimiento de Tximist en enero de 2016, anduve por mi cuenta durante cerca de un año. Sin embargo, al verme solo con 72 kilos me di cuenta de que era difícil salir adelante por sí solo. El doctor Josetxo Aramendi me recomendó acudir a Eugenio Rodríguez, preparador muy vinculado al baloncesto que ha llevado incluso a jugadores de la NBA y se encarga del equipo de Pau. De joven fue atleta y ganó el título de Euskadi de 800 metros. Cambiamos de metodología. Conmigo ha acertado de pleno.

- ¿Tanto ha evolucionado?

- Me ha cambiado hasta la forma de correr. Me insistía en que no corría bien. Hemos pasado horas y horas en Galarreta con movimientos laterales, repeticiones... Ahora me doy cuenta de que llego más fácil a la pelota. No se me cargan las piernas, no se me descompensa la cadera...