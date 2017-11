«Escribo con la zurda y soy diestro con el pie»

El fichaje de Peio Etxeberria por Aspe sorprendió por su celeridad. Tal y como sucedió en su día con Julen Martija, la promotora de Eibar ha pugnado con Asegarce por su incorporación. El delantero de Zenotz, de 19 años, tuvo dos ofertas sobre la mesa. Debuta mañana a las diez de la noche en Larraintzar, con Beñat Rezusta de zaguero ante Julen Retegi y Merino II.

- ¿Cuándo recibió la llamada de Aspe?

Peio Etxeberria tiene 19 años, «cumplidos el 16 de octubre Soy el pequeño de tres hermanos». Natural de Zenotz, localidad del valle de Ultzama con menos de 50 habitantes situada «a dos o tres kilómetros de Larraintzar, donde debuto mañana como manista profesional». Mide 1,80 metros de estatura y pesa 76 kilos Juega de delantero y se maneja bien en los partidos individuales.

- En octubre. Me dijeron que querían hablar conmigo y me convocaron en la oficina de Eibar.

- ¿Le sorprendió?

- Sí, porque no lo esperaba.

- De hecho, había participado en entrenamientos de Asegarce.

- También en varios de Aspe. Acudía días sueltos, lo mismo con Jokin Etxaniz que con Pablo Berasaluze.

- ¿Hubo oferta de Asegarce?

- Sí. Las dos empresas me ofrecieron debutar. Las proposiciones coincidieron en el tiempo. Elegí la de Aspe.

- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos como pelotari?

- Ni me acuerdo. Mi madre dice que ya jugaba con la pelota en las paredes de casa. A los seis años, empecé en el frontón de Larraintzar.

- ¿Había pelotaris en su familia?

- Nadie, que yo sepa.

- ¿Un ídolo?

- De toda la vida, Irujo. Soy forofo suyo. Siempre ha sido mi favorito.

- ¿Posee una granja de ganado vacuno?

- Sí, es el negocio familiar. Tenemos alrededor de cincuenta cabezas de raza pirenaica. Son para carne.

- Empezó pronto a trabajar.

- Cuando pasó lo que pasó -se refiere al fallecimiento de su padre-, me centré en la granja. Me gustan los animales. Son mi pasión desde que era un crío. Desde entonces he tratado de compaginar la explotación de la granja con mi dedicación a la pelota. Somos tres hermanos y los dos mayores trabajan fuera de casa. Solo yo me dedico al ganado.

- ¿Cómo se las arregla?

- Los animales dan menos trabajo durante el verano porque suelen estar fuera de la granja. Ando más apurado con la llegada del invierno ya que meto dentro el ganado. Tengo algún amigo que me ayuda. Si bien me desenvolveré un poco peor que hasta ahora, pienso que me las arreglaré. Quiero volcarme en la pelota.

- ¿Participa en ferias de ganado?

- He acudido a las de Elizondo, Gernika... Algún premio he sacado. En Elizondo obtuvimos un primero, un segundo y un quinto. Las clasificaciones van por distintas edades. El año pasado estuve en Gernika y logramos un segundo y un tercero. En estas ferias he coincidido con el exmanista profesional Juan Luis Irazola, que hoy en día se dedica al ganado.

- Vacas, terneros... Exigen estar pendientes de ellos las veinticuatro horas del día.

- Toca atender los partos, darles de comer... Lo mismo por la mañana que por la tarde. En ocasiones me han llamado para decirme que alguna andaba suelta por la carretera. Hay que estar encima. Pero ahora quiero dar mayor importancia a la pelota.

- ¿Pertenecía al club de Huarte?

- Estoy allí desde los ocho años. Me llevaban en automóvil mis padres o quien podía en ese momento. A la gente del club le debo agradecer la armonía y el buen trato que me han dado.

- En Aspe encuentra a un antiguo compañero, Julen Martija.

- Coincidimos bastante. También con Unai Laso, que está en Asegarce. Al ser Laso y yo delanteros, nos alternábamos en la pareja con Martija. Es una gozada reencontrarme con ellos ya como profesional.

- ¿Con qué palmarés sube de categoría?

- El Muebles Polque, el Santo Cristo de Otadia de Altsasu, el Memorial Soroa de Tolosa, el Master Kaiola de Amorebieta dentro del cuatro y medio, el Torneo Joxean de Tolosa mano a mano en toda la cancha como juvenil... y algún otro.

- Fus subcampeón del Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV del año pasado en categoría promesas.

- Sí, con Aranguren. Perdimos la final contra García y Eskiroz.

- Zabaleta causa baja en su debut. Será finalmente Rezusta quien le acompañe.

- Es un placer jugar con Beñat. Si no recuerdo mal, compartimos un entrenamiento.

- El frontón de Larraintzar se quedará pequeño mañana.

- Es una pena que no haya sitio para todos los que pretendían ir. La gente llama a última hora y ya no hay entradas. Se han agotado. El recinto posee capacidad para 550 o 600 espectadores. Mis amigos han conseguido entradas por su cuenta. Entre familiares y gente cercana, yo tenía 180 compromisos.

- Ha firmado para dos años. ¿Objetivos a corto plazo?

- El día a día. Entrenarme a tope y que me respeten las lesiones. Poder ensayar junto a los profesionales es importante para seguir mejorando.

- ¿Participará en el Campeonato Promoción de Parejas?

- La empresa no me ha dicho nada de momento.

- Le gusta entrar de aire.

- Bastante. Me manejo bien con la mano izquierda.

- Saca con la derecha, pero se coloca a menudo de zurda en las pelotas que van al centro de la cancha.

- Le doy con las dos manos. Pero me cuesta un poco más defender de derecha las pelotas que van al ancho. Toca mejorar esa faceta.

- ¿Diestro o zurdo?

- A la hora de jugar a pelota, me siento igual de cómodo con las dos. Ahora bien, escribo y como con la zurda. En cambio, con el pie soy diestro, por ejemplo en el fútbol. Como verás, un poco torcido -bromea-.