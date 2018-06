Pelota Pedro Ruiz: «Mi padre tiene viñedos, voy todos los días al campo a echarle una mano» Pedro Ruiz, entre viñas en San Asensio. / SONIA TERCERO Pedro Ruiz Zaguero de Aspe ENRIQUE ECHAVARREN Domingo, 10 junio 2018, 09:33

A Pedro Ruiz le falta una semana para hacer realidad el sueño al que aspira todo pelotari, convertirse en profesional. El zaguero de San Asensio, que tiene familia en Galdakao, debuta el domingo 17 en Arrúbal, coincidiendo con la inauguración del nuevo frontón de la localidad riojana. Llevará como delantero a Julen Retegi y sus rivales serán Darío y Martija. Tiene 20 años, mide 1,83 y pesa 92 kilogramos. Recoge el testigo de Rubén Salaverri como último zaguero riojano en dar el salto. Y lo hace cargado de ilusión y ganas.

- ¿Cuándo comenzó su relación con la pelota?

- Empecé a jugar con ocho años, hay otros pelotaris que lo hacen mucho antes. Iba con mi padre al frontón del pueblo y nos picábamos a ver quién ganaba. Siempre perdía yo.

- ¿Alguien de su familia había jugado antes a pelota?

- Mi abuelo, pero no era muy bueno. Jugaba siempre con Domingo Sacristán, hicieron la mili juntos. Se ponía en el ancho y Domingo ocupaba el resto de la cancha. Llegó a ser campeón del mundo aficionado, pero no es familiar de Titín.

- ¿Ha habido en la historia algún profesional más en San Asensio?

- Que yo sepa no. En el pueblo hay mucha afición a la pelota. Cada vez que se programa un partido de aficionados en fiestas siempre se llena el frontón.

- ¿A qué cree es debido?

- No lo sé, no lo entiendo. Aquí cerca, en Nájera, Tricio y Baños, sí que lo han hecho en su día. En San Asensio había gente que jugaba muy bien a pelota, pero no daba el nivel para llegar a profesionales.

- El último zaguero riojano en debutar fue Rubén Salaverri hace casi dos años...

- Sí, somos quintos.

- ¿Por qué no salen más?

- Es complicado, esto va por rachas. En su día debutaron David Merino y Untoria. Ahora parece que hay un buen nivel de zagueros jóvenes en La Rioja.

- ¿La figura de Titín sigue muy presente...?

- Sin duda, todos los chavales que empiezan quieren ser delanteros para parecerse a él.

- ¿Qué le dicen sus vecinos?

- Todo el pueblo está muy ilusionado. Se preocupan por si estoy nervioso. Han montado un par de autobuses para ir el domingo a Arrúbal y el Ayuntamiento está llamando a la gente a que se anime.

- ¿Qué distancia hay entre San Asensio y Arrúbal?

- Nada, media hora en coche por la autopista.

- ¿Cuántos habitantes tiene San Asensio?

- Unos 1.300. Es un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos. El 90% de la población se dedica al vino, incluido mi padre.

- No me diga...

- Sí, tiene viñedos. Hace cuatro años que dejé los estudios, no me gustaba nada. Voy todos los días al campo a echarle una mano. Por la mañana o por la tarde.

- ¿Qué había estudiado?

- Acabé la ESO, pero los libros no eran lo mío. Se lo dije a mi padre y lo entendió. Desde entonces compagino la pelota con el trabajo en el campo.

- ¿Cuántas hectáreas tienen?

- Unas 20 o 25. En casa hay ahora dos tractores pequeños.

- ¿Cuánto vino producen al año?

- Tenemos una bodega con capacidad para 200.000 litros. Antes lo vendíamos etiquetado, pero desde hace unos años casi toda la producción va a las grandes bodegas. Ya sea en uva o a granel.

- Volvamos a la pelota. ¿Siempre ha jugado como zaguero?

- No, hasta el primer año de juvenil era delantero. Tuve una lesión y decidí cambiar de posición. Pero aprendí a jugar de aire y ese me ha venido muy bien. Me defiendo bien de volea. Acabo de proclamarme campeón de La Rioja mano a mano.

- ¿Cómo es Pedro Ruiz como pelotari?

- Creo que tengo una derecha bastante potente y me defiendo bien de aire. Con la izquierda tengo que mejorar muchas cosas aún. Poco a poco la voy puliendo.

- ¿Qué tiene que mejorar?

- Sobre todo el encuentro con la pelota. Me fijo mucho en pelotaris como David Merino y Salaverri, que lo hacen de maravilla, y a mí me cuesta. Si me pusiese bien, le daría el doble con la mitad de fuerza.

- ¿Ha tenido alguna vez mal de manos?

- Solo dos o tres veces, pero nada importante.

- ¿Igual es porque tiene las manos duras por trabajar en el campo?

- Aquí, la gente mayor dice que cogiendo la azadilla o la morisca se endurecen las manos. No sé si será verdad.

- ¿Cuántas txapelas y trofeos tiene en casa?

- No sé, bastantes. En La Rioja se juegan muchísimos campeonatos y casi siempre ganamos los mismos. Las que más me han costado son las que he conseguido en Navarra y Euskadi. Allí el nivel es superior.

- ¿Donde las guarda?

- En casa, en una sala grande.

- ¿La que más ilusión le hizo?

- Quizás la última, la que gané en el GRAVNI con Zabala.

- ¿Se acuerda de la primera?

- Sí, fue en Estella. Tendría unos diez años. En aquellos tiempos no se organizaban muchos campeonatos en La Rioja en categorías inferiores y era complicado ganar txapelas. Se la enseñé a mi abuelo, que siempre llevaba una puesta y que me decía que a ver cuándo ganaba una.

- ¿La que le hubiese gustado ganar y no ha podido?

- Quizás la de EL DIARIO VASCO. Hace dos años disputé la final promesas con Zubizarreta y perdimos con García y Eskiroz, que acaba de debutar. Éramos favoritos, fuimos ganando 16-19 y perdimos 22-19.

- ¿En qué pelotari se fijaba antes?

- Al ser riojano, en Titín. Pero también en David Merino y Zabaleta.

- ¿Y ahora?

- Rezusta. Y Eskiroz estuvo muy bien en su debut.

- ¿Desde cuándo está en la órbita de Aspe?

- Hace un año empecé a entrenar semanalmente con Jokin Etxaniz y he notado una mejoría enorme.

- ¿Fue en un partido en Zumaia cuando le convenció?

- A él no, a su padre. Jugué con Prado contra Zubizarreta e Irurita. Me salió un partido muy bueno. Le di un montón. Las pelotas botaban en el siete y parecía que estábamos calentando de lo grande que es ese frontón.

- ¿Cuántos años ha firmado por Aspe?

- Dos años.

- ¿Conoce a sus nuevos compañeros?

- Prácticamente a todos, entreno todas las semanas con ellos. El único que me falta por conocer es Jokin Altuna.

- ¿Cómo fue el primer día que coincidió con ellos en el vestuario?

- Fue en el Ogueta de Vitoria, estaba un poco acojonado. Jugué un partidillo con Darío contra Ezkurdia e Irusta.

- ¿Qué aficiones tiene al margen de la pelota?

- Me gusta mucho ir al campo y también las motos, pero lo he tenido que dejar al igual que el ciclismo. Tenemos prohibido andar en bici o en moto.

- ¿Es futbolero?

- Poco. Jugué un año en Nájera, pero lo dejé porque me aburría.

- ¿De qué equipo es?

- Del Athletic, antes me gustaba más que ahora.

- ¿Jugador favorito?

- Aduriz.

- ¿Messi o Cristiano?

- Ninguno de los dos, necesitan siempre ser el foco de atención. Si no lo consiguen, no están contentos. Me gustan los futbolistas más humildes.

- ¿Plato preferido?

- Chuletón. Antes de la final del Parejas fui a una sidrería en Lezama y me quedé a gusto.

- ¿Bebida?

- Agua y Coca Cola. Para almorzar, de vez en cuando un poco de vino.

- ¿Qué no comería nunca que ya haya probado?

- La lechuga, no la he probado nunca. Sé que cuando me haga mayor tendré que comerla, pero de momento prefiero no hacerlo.

- Decía que le gustaban las motos. ¿Su piloto preferido?

- Marc Márquez, incluso tengo ropa suya. Le sigo bastante, aunque ahora hay que pagar para ver las carreras por televisión. Antes era más fácil.

- ¿El último libro que ha leído?

- No soy mucho de libros.

- ¿La última película que ha visto en el cine?

- No me gusta mucho el cine, prefiero estar al aire libre.

- ¿Un programa o una serie de televisión?

- La que se avecina.

- ¿Se le pegan las sábanas?

- No, suelo madrugar todos los días aunque sea para pasear al perro e ir al campo a ayudar a mi padre.

- ¿Tiene coche?

- No, pero utilizo los de mis padres. Como si fuesen míos.

- ¿Vive con ellos?

- Sí. Me gustaría independizarme, pero poco a poco. Sin prisa. Tengo novia y cuando no duermo en su casa lo hago en la mía.

- ¿Cuándo fue la última vez que se fue de juerga?

- Fue aquí en el pueblo, el día de San Isidro, el patrón de los agricultores.

- ¿Cómo anda de nervios?

- De momento estoy bastante tranquilo. Pienso que todavía soy aficionado. Me imagino que a medida que se acerquen los días para el debut lo estaré más.

- ¿Cómo es el frontón de Arrúbal?

- Es nuevo, antes había uno viejo en la plaza del pueblo. Las paredes son azules, el sueño no resbala y la pelota sale bien del frontis. Parece un buen frontón.

- ¿Se ve jugando en Sanmateos?

- Todavía es un poco pronto, no quiero precipitarme. Primero hay que debutar y luego tengo que convencer a la empresa jugando buenos partidos durante el verano.