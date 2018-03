Otaegi y Ion defienden kupela De pie, Endika, Azpiroz, Garcés, Zubiri y Agirrezabala; sentados, Barrenetxea IV, Otaegi, Ezkurra II, Juanenea, Matxin III, Etxeberria IV y Larrañaga, ayer en la sidrería Bereziartua. / MICHELENA Ocho parejas compiten a partir de mañana en el Sagardoaren Txapelketa de remonte JOSEBA LEZETA ASTIGARRAGA. Miércoles, 7 marzo 2018, 09:46

Los azpeitiarras Otaegi y Ion, ganadores de 2017, defienden a las kupelas de Petritegi en la octava edición del Sagardoaren Txapelketa de remonte, presentado ayer en la sidrería Bereziartua de Astigarraga y que comienza mañana en su sede de Galarreta con el enfrentamiento entre Urriza-Garcés y Uterga-Zubiri.

Unai Otaegi ha atravesado dificultades a lo largo de los diez últimos meses. «Jugaba con lentillas y tras la victoria en este torneo me operé de miopía. Aunque reaparecí dos semanas después de la intervención, sufrí una especie de recaída tras disputar cuatro o cinco partidos. Podía hacer vida normal, pero no jugar a remonte. Paré hasta diciembre. Me costó. Necesitaba su tiempo. Ahora veo bien la pelota».

La empresa Oriamendi repite el formato de la anterior edición, si bien hay un relevo de nombres debido a dos factores: las lesiones y la intención de dar oportunidades a pelotaris en auge. Faltan Ezkurra, Patxi Zeberio, Ansa II, Etxeberria III y Aizpuru III. Entran en su lugar Matxin III, Juanenea, Segurola, Zubiri y Garcés, caras nuevas algunas de ellas. El intendente persigue equilibrio para ofrecer una competición interesante y atractiva al aficionado al remonte.

Juanenea, por ejemplo, regresó al remonte en agosto y tiene la oportunidad de demostrar su progresión, lo mismo que Zubiri y un Garcés al que han asignado la compañía del número uno del cuadro, Javier Urriza.

Ansa II no será de la partida pese a que participó en el acto de ayer en representación de su sagardotegi, Setien, donde ejerce de txotxero. Reaparece precisamente mañana en Galarreta después de una lesión de rodilla. Le falta rodaje para mayores retos. «En el último año y medio he pasado dos veces por el quirófano por un problema de menisco», apunta el delantero de Urnieta.

El sistema de competición no presenta novedades. Las ocho parejas, cada una con el nombre de un sagardotegi, cubrirán la primera fase distribuidas en dos grupos, A y B. Competirán a una sola vuelta hasta el sábado 31 para acceder a continuación a las eliminatorias, programadas todas en sábado salvo modificaciones posteriores en el calendario. Ninguna quedará eliminada ya que los organizadores quieren mantener la presencia de sus patrocinadores el mayor tiempo posible.

Las primeras clasificadas de cada grupo obtendrán el billete directo para las semifinales del 21 de abril, mientras que las segundas quedarán emplazadas para los cuartos de final. Terceras y cuartas de cada grupo se cruzarán en los octavos, previstos para el 7 de abril. Una semana después las vencedoras se encontrarán en cuartos de final con las segundas clasificadas de cada rama. La final del 28 de abril pondrá el broche a una competición más numerosa que el campeonato oficial y que ha encontrado un hueco en el calendario del remonte.

El reparto de puntos en los encuentros de la fase inicial también es el habitual en esta disciplina: cuatro la victoria; dos a la perdedora con un tanteo entre 40-39 y 40-36; uno a la pareja que caiga con un marcador entre 40-35 y 40-32; cero a la que no llegue a 32 tantos.