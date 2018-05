Solo sobró la música Análisis Me hizo mucha ilusión saltar de nuevo a la cancha para entregar la txapela LADIS GALARZA Martes, 29 mayo 2018, 08:55

Cuando me dijeron que iba a entregar la txapela al campeón manomanista lo primero que les contesté es si no había nadie más para hacerlo. Me hizo mucha ilusión saltar a la cancha de nuevo, han sido muchos momentos vividos allí. Cuando se está en lo más alto del podio es difícil expresar las sensaciones que se te vienen a la cabeza en ese momento. El que gana no se entera de lo que acaba de hacer y el que pierde piensa que podía haber ganado. Siempre me ha dado pena el subcampeón, intentas ponerte en su pellejo. En ese momento no puedes darle ánimos a nadie. Yo también lo he sufrido en mis propias carnes en varias ocasiones. En este caso le tocó a Aimar, pero a mi juicio también hizo un gran partido. Luchó y sufrió en la cancha.

Antes de la final ya dije que Altuna III tenía muchas opciones de ganar la txapela. Ha ido de menos a más a lo largo del campeonato. Sufrió ante Julen Retegi y después frente a Urrutikoetxea lo tuvo muy complicado. Entró en el partido en la segunda parte y se llevó el gato al agua. Ante Ezkurdia también me gustó mucho. En una final, lo que más se valora es el momento de juego de cada pelotari, no el que más nombre tenga. Aimar planteó un partido serio, de trabajo, pero Altuna se defendió muy bien de aire. Era muy difícil superarle. Es un pelotari muy inteligente. Se decía que tenía condiciones para jugar mano a mano, pero no que iba a conquistar la txapela tan pronto.

Tiene muchas cosas buenas. Pone muy lejos la pelota y termina el tanto pronto. Va a volver a estar ahí luchando por la txapela el año que viene. En esta edición ha habido dos pelotaris, Irribarria y Urrutikoetxea, a los que el campeonato les ha cogido sin juego.

La final del mano a mano es el acontecimiento más grande de la pelota. El frontón estaba precioso. Me gustó todo salvo una cosa. La música que pusieron en los descansos. Sobraba. El frontón es otra cosa. Al pelotazale le gusta el murmullo que se crea en las gradas y los gritos de ánimo de los seguidores. Para mí fue un honor colocarle la txapela a Altuna. Es lo más bonito que puedes tener en la vida.