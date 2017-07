Pelota Olaizola II y Zabaleta, por la vía rápida (22-8) Iker Irribarria golpea la pelota en presencia de Aimar Olaizola. / Josetxo Marín Arrollan en Ordizia a Irribarria y Rezusta, campeones de Parejas ENRIQUE ECHAVARREN Ordizia Miércoles, 26 julio 2017, 21:09

Aimar Olaizola y José Javier Zabaleta han pasado como un huracán por el Beti Alai de Ordizia. La pareja navarra no han encontrado rival en Irribarria y Rezusta, a quienes han endosado un contundente 22-8 que no deja lugar a dudas. Aimar ha jugado como cedido por Asegarce y se ha convertido en el protagonista del partido. El goizuetarra ha sido amo y señor de los cuadros cortos y no ha dudado a la hora de entrar al remate. Su efectividad ha sido prácticamente del 100%. Catorce tantos han llevado su firma, a los que hay que añadir un saque. Además de su buena defensa, el menor de los Olaizola ha destacado por su colocación. En la zaga tampoco ha habido color, donde Zabaleta ha superado claramente a Rezusta. El de Etxarren, fresco, ha pegado pelotazos soberbios. Irribarria y Rezusta se han visto superados en todo momento y han podido encajar un resultado aún más abultado.

El partido no ha tenido color. Se ha decidido en poco más de quince minutos. Ese es el tiempo que han necesitado Olaizola II y Zabaleta para colocar un 12-3 a su favor en el marcador, dejando el duelo visto para sentencia. Los zurdos guipuzcoanos no han tenido capacidad de reacción. Irribarria, al que no le están acompañando los resultados últimamente, continúa con su maldición en el Beti Alai en Santa Ana. Tres partidos y tres derrotas. El de Arama tiene la ocasión de resarcirse el próximo 6 de septiembre en el Artzain Eguna, formando parte del festival de Asegarce. Se alía con Albisu y sus rivales son Bengoetxea VI y Larunbe.

En el telonero, victoria clara de Jaka y Lasa IV (17-22) sobre Julen Retegi y Martinez. El delantero de Lizartza se ha mostrado muy acertado en el remate y ha logrado quince tantos. Martinez ha reaparecido, llevaba din jugar desde abril por mal de manos, y ha acusado la falta de ritmo.