Olaizola II separa una de más salida y Altuna III, otra lenta en el frontis Viernes, 25 mayo 2018, 07:50

Los finalistas no coincidieron por completo en su apreciación sobre las cuatro pelotas elegidas ayer. Aimar apuntó que «no hay gran diferencia entre las suyas y las mías. Las cuatro me han parecido similares. He probado las de Jokin y también son bonitas. Quizá una de ellas presenta menos salida de frontis». El de Goizueta tardó algo más de once minutos en cumplimentar la tarea. «Alguna vez, cuando no había ese tope de tiempo, he tardado incluso más. He tenido ciertas dudas entre varias que me gustaban».

Altuna III remarcó un detalle distinto al de su oponente. «Una de Olaizola II es más viva y tiene mayor salida de frontis, pero sin tanto bote. Considero que todas están dentro de unos límites lógicos. Me ha costado elegir». Acompañado por Jon Apezetxea, el de Amezketa empleó algo menos de seis minutos, aproximadamente la mitad que Olaizola II, asesorado por Pablo Berasaluze, que será su botillero el día de la final. Ekaitz Saralegi, el de Altuna III, no pudo acudir a la cita.

En cuanto a los pesos, Aimar Olaizola dispone de una pelota de 106.5 y otra de 104.4 gramos, la más ligera. Dos gramos de diferencia. Más parejas son las escogidas por Jokin Altuna, de 106.5 y 106.1.