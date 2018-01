Pelota Olaizola II replica a Errandonea Aimar Olaizola, en una elección de material junto a Pablo Berasaluze. / LUSA «¿Cómo sabe que esa pelota es de Asegarce si no lo sabemos ni los pelotaris?». «La sacamos en el primer tanto y para el 13-19 ya habíamos jugado con ella mínimo diez tantos», añade el de Goizueta JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 enero 2018, 08:54

Aimar Olaizola sale al paso de las declaraciones efectuadas por Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, respecto al material utilizado por Olaizola II y Untoria en su remontada ante Irribarria y Merino II en el choque del Campeonato de Parejas del viernes en el Beotibar de Tolosa, donde los de Asegarce levantaron un 13-19 para imponerse 22-20.

El delantero de Goizueta comienza su réplica al responsable de Aspe con un dato llamativo: «De las palabras de Errandonea se deduce que esa pelota no estuvo sobre la cancha antes del 13-19. No es verdad. La sacamos desde el primer tanto y, aunque probamos las tres que elegimos el día de la elección, fue la que más empleamos durante el partido. De hecho, estoy convencido de que para el 13-19 ya habíamos jugado con ella un mínimo de diez tantos. Y estoy casi seguro de que el resto de volea que clavó Irribarria en el ancho fue con esa pelota».

Aimar contradice a Errandonea con otro argumento. «En su día, los pelotaris sabíamos qué empresa aportaba cada pelota del lote. Ahora, en cambio, no están marcadas. El día de la elección nos las dan revueltas y desconocemos qué intendente ha puesto cada una. Me hago una pregunta: ¿cómo sabe Errandonea que esa pelota es de Asegarce si no lo sabemos ni los propios pelotaris? Venga a hablar de la pelota de Aimar. Yo no traigo ninguna de casa...».

Olaizola II se siente molesto por las declaraciones: «Si esa remontada hubiera corrido a cargo de Altuna, Ezkurdia o Elezkano II, habría sido una exhibición de ese pelotari, un espectáculo de primer orden. Como la ha hecho Aimar, se debe al material y el espectáculo se acabó en el 13-19. Después no hubo nada. Me hago otra pregunta: ¿tiene prohibido Irribarria rematar con esa pelota?».

Ahonda el delantero de Goizueta en su reflexión: «Una pareja de Aspe ha empleado durante el presente campeonato pelotas bajas, similares a esa del viernes en el Beotibar. Y no ha pasado nada. Los responsables de su empresa no han dicho nada. Cuando les conviene a ellos, vale. Y cuando no les conviene, en cambio, no vale. Unos días esa pelota tiene que estar en el cesto y otros, no. Según quién juega. Voy a decir otra cosa: Asegarce apuesta por el espectáculo».