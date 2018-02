Pelota Jon Apezetxea: «Ojalá empezara ahora el Manomanista» Jaunarena e Irribarria eligen material en Bergara. / MIGURA Jokin Etxaniz y Apezetxea, técnicos de Aspe, coinciden en «la clara mejoría» de Iker Irribarria. El de Arama y Jaunarena, recambio del lesionado Merino II, se miden a los líderes Elezkano-Rezusta esta noche en Bergara JOSEBA LEZETA BERGARA. Viernes, 2 febrero 2018, 08:07

«Ojalá empezara ahora el Manomanista» salta como un resorte Jon Apezetxea cuando se le pregunta por el estado actual de Iker Irribarria, a quien acompaña como botillero en las competiciones individuales. «Golpea sin miedo de volea y suelta tranquilo el sotamano. Eso es la mejor señal», añade el también intendente de Aspe.

«Va para arriba», subraya Jokin Etxaniz, director técnico de la empresa eibartarra. «Los resultados no le han acompañado y ha perdido puntos importantes, pero conserva opciones de clasificarse para la liguilla de semifinales. De todas maneras, le noto fresco y con pegada».

«Después de la lesión en la mano que me impidió participar en el Campeonato del Cuatro y Medio, llegué sin un gran rodaje al de Parejas», reconoce el propio Irribarria. «Estuve flojo en las dos primeras jornadas. Pienso que después he progresado. Estoy fresco y me siento mejor en defensa. Hemos vencido en dos de las tres jornadas anteriores y seguimos en la pelea».

Apezetxea recalca que «Iker se encuentra mejor que al principio. El avance es palpable y se comprueba en su presencia en el juego».

Etxaniz hace un repaso de la trayectoria de Irribarria en el último año. «Terminó con problemas de manos el Parejas del año pasado, el que ganó junto a Rezusta. Aunque llegó a la final del Manomanista, no lo hizo en las mejores condiciones para preparar esa competición. Posee tantos recursos que estuvo cerca de la txapela. Llegó el verano y lo acusó durante esos meses. Le costó recuperarse. Sin embargo, en los últimos partidos la pelota le sale de la mano como un tiro».

Tanto Etxaniz como Apezetxea distinguen respecto al Parejas del año pasado que «esta vez le toca trabajar más y está jugando de lejos». Hoy en día no es lo mismo jugar con Rezusta que con Merino II.

Irribarria se halla inmerso en su tercera participación. «En la primera, la de mi debut, disputé la mayoría de los partidos con Miguel Merino. Para cuando terminó la primera vuelta ya estábamos prácticamente eliminados y sin opciones. El año pasado, con Rezusta, todo rodó perfecto. Ahora, con Merino II, seguimos en la pelea».

El pelotari destaca que «uno de nuestros fallos de esta edición ha sido el final de los partidos. Se nos han escapado varios puntos en los últimos tantos. Es una cuestión que merece un análisis por nuestra parte». Apezetxea indica que «no ha tenido suerte cuando ha ido a ajustar los remates».

Ocho de diez

El repaso a las estadísticas confirma esta impresión. Iker Irribarria y David Merino han estado por delante de sus rivales una vez cruzado el ecuador en ocho de los diez encuentros disputados hasta el momento. Más aún, seis de esos ocho son los últimos. Pero suman solo cuatro puntos, señal de que los partidos se les han hecho largos.

Esta noche en Bergara tienen la oportunidad de apuntarse la quinta victoria, lo que les permitiría como mínimo mantenerse a la misma distancia del cuarto puesto, a un punto, o incluso empatar con otras dos parejas en esa posición. Para ello cuenta con un nuevo zaguero, Jon Jaunarena, convocado por Aspe para cubrir la ausencia de Merino II por un problema en el callo de la mano derecha.

Deberán superar la resistencia de los líderes. Elezkano II y Rezusta, quienes ya han manifestado que no van a relajarse pese a tener casi asegurado el pase a la siguiente fase con ocho puntos. ETB1 emite en diferido a partir de las 22.00 el primer choque de la undécima jornada. El Municipal registrará una buena entrada. Así lo auguran las 550 reservas ya formalizadas en las oficinas de Asegarce, organizadora del festival.