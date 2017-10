Pelota Oinatz Bengoetxea confirma que jugará el domingo Víctor y Bengoetxea, en el Adarraga / J. L. El de Leitza, que sufre una fractura en el dedo índice, entiende suficiente la protección del dedal JOSEBA LEZETA Logroño Jueves, 26 octubre 2017, 12:17

Oinatz Bengoetxea ha dado el visto bueno a su participación en el partido del Campeonato del Cuatro y Medio que disputará contra Víctor el domingo en el Adarraga de Logroño tras probar esta mañana en el escenario del duelo el dedal con el que protegerá la fractura en el índice de su mano derecha. "Me da golpe a la hora de pegar a la pelota, pero no se trata de un dolor que no pueda soportar", ha declarado el de Leitza tras concluir una prueba que ha durado alrededor de tres cuartos de hora.

"La decisión no ha sido fácil, pero me veo en condiciones de saltar a la cancha", indica el vigente campeón de la distancia, quien ha contrastado el estado de su dedo con el doctor Iñigo Simón, médico de Asegarce, una vez concluida la sesión. Oinatz sufrió la fractura en el choque contra Elezkano II del sábado en el Labrit.

"Tengo la fractura cerca de la punta del dedo. Por eso no me limita tanto", añade un Bengoetxea VI que necesita la victoria frente a Víctor el domingo para colarse en semifinales.