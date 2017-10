Pelota «Ninguno está como para regalos» Gesto cariñoso de Altuna III a Artola ayer en el Astelena de Eibar durante la elección de material para el duelo del domingo. / MORQUECHO Altuna III-Artola, derbi guipuzcoano sin margen de error en la jaula. Amezketarra y alegiarra, que se conocen desde aficionados, obligados a ganar el domingo en la apertura del Astelena ENRIQUE ECHAVARREN EIBAR. Viernes, 20 octubre 2017, 07:33

Iñaki Artola y Jokin Altuna se verán obligados a dejar de lado su amistad por un rato el domingo en el Astelena de Eibar (17.00 horas). Alegiarra y amezketarra, compañeros de viaje en numerosas ocasiones, se juegan su continuidad en el Campeonato del Cuatro y medio dentro del grupo B. Perdedores ambos en la primera jornada -Artola contra Ezkurdia (22-14) en Altsasu y Altuna ante Urrutikoetxea (22-12) en Lekunberri- no les queda margen de error si albergan esperanzas de disputar las semifinales. Lo saben y por ello han intentado durante la semana corregir errores para que no vuelvan a repetirse. El alegiarra se entrenó el miércoles en la catedral de la mano junto a Peña II y hoy volverá a hacerlo de nuevo con el mismo sparring. El amezketarra también estuvo el miércoles en el Astelena, pero con Ugalde. Casualidad, los dos pelotaris guipuzcoanos del Campeonato de Promoción se encuentran en la misma situación que los de Primera. Y los cuatro jugarán sin red.

Altuna y Artola no perdieron la sonrisa durante la elección de material, pero la procesión va por dentro. El alegiarra ni siquiera se puso los tacos y el amezketarra solo en la derecha. «Cuando sufres una derrota se pasa una semana difícil, me está costando más que nunca recuperar las sensaciones y lo mejor para olvidarla es salir a jugar el siguiente partido cuanto antes. Es difícil sacar conclusiones cuando pierdes, y más si lo haces de la forma que lo hice yo. Lo mejor es olvidarlo. No encuentro explicación a lo que sucedió. En muy pocos partidos me ha quedado luego esa sensación tan mala. Quizás el año pasado tras perder aquí ante Urrutikoetxea», declaraba un Altuna que se toma el partido muy en serio.

Tampoco está Artola para muchas bromas, pero siempre piensa en positivo. «A pesar de perder, me vi bastante bien ante Ezkurdia. Otras veces, te ganan y acabas con malas sensaciones. También tuve opciones de ganar, pero hay días en los que no te salen las cosas como esperabas. En las liguillas, el partido más importante siempre es el segundo. Si ganas está en tus manos pasar a la siguiente ronda».

Ambos tuvieron en el resto de saque un agujero que deben taponar. Artola encajó ocho saques y Altuna cinco. «Ante Laso gané por el saque y el resto y contra Ezkurdia perdí por lo mismo. Es una faceta del juego en la que tengo que mejorar, pero hay partidos en que estás acertado y otros, no», se sincera el alegiarra. Altuna reconoce que «ante Urruti no le hice daño con el saque y él a mí sí. Y mucho además. Quien mejor saque y reste el domingo tendrá mucho ganado. El partido puede decidirse por ahí». Se conocen a la perfección desde aficionados. «A veces es bueno conocer al rival y otras no tanto. Según la postura que ponga, ya te imaginas por dónde va a ir», dice Artola.

Altuna llevará el gerriko colorado. «Yo debuté antes, fue un martes en el Astelena -24 de junio de 2014-. Y tú lo hiciste un sábado en Tolosa», le decía bromeando el amezketarra a su rival y amigo. Artola prevé «un partido duro, ninguno está como para regalos».

Venta de entradas

En las taquillas de Aspe ya han recibido 150 reservas de entradas. La mayoría son del primer piso, las más económicas. Abren de nuevo el domingo a partir de las 15.30 horas y las reservas pueden hacerse cualquier día en el 661259009 (Olaya) de 10.00 a 19.00 horas.