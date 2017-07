Pelota Martija, un 'WhatsApp' y al Labrit Julen Martija, en la puerta de los vestuarios del Astelena de Eibar, donde debutó hace año y medio. / ASKASIBAR El zaguero de Etxeberri, de 19 años, debuta mañana en la feria sanferminera ENRIQUE ECHAVARREN San sebastián. Jueves, 6 julio 2017, 07:36

La pelota no es ajena a los cambios tecnológicos que se están produciendo en la sociedad en los últimos años. Que se lo digan a Julen Martija, quien se enteró que iba a disputar la feria de San Fermín mediante un 'WhatsApp'. La llamada telefónica se ha quedado obsoleta. «Me lo mandó Martin Alustiza y al principio me quedé sorprendido. No lo esperaba, pero me produjo mucha alegría. Había oído que tenía posibilidades de entrar si seguía jugando bien, pero no que fuese a ser titular. Estoy ilusionado. Últimamente me estoy sintiendo bien en la cancha y me veo con confianza», afirma el zaguero de Etxeberri, de 19 años, antes de afrontar el reto más importante de su carrera desde que dio el salto al profesionalismo el pasado 21 de febrero de 2016 en el Astelena de Eibar.

«Por ahora no estoy nervioso, pero a medida que avancen las horas hasta el viernes seguro que aparecen los nervios. Soy tranquilo de por sí, pero nunca sabes lo que puede pasar y más ante una cita tan importante como ésta. Presión hay en todos los partidos, pero en los complicados suelo mentalizarme para tratar de salir relajado. Pamplona está muy cerca de casa y para mí es algo especial jugar en el Labrit en la feria de San Fermín. Vendrá gente del pueblo a verme, pero no tantos como quisiera. Cuando salieron las entradas a la venta no se sabían las combinaciones y las del día 7 se agotaron inmediatamente. Aún así, me han asegurado que se acercarán al Labrit el resto de días que juegue».

Su ficha Nombre y apellidos Julen Martija Ollacarizqueta. Fecha de nacimiento 24 de abril de 1997. Lugar Etxeberri (Navarra). Altura y peso 1,87 m y 83 kgs. Debut 21 de febrero de 2016 en el Astelena de Eibar. Palmarés campeón del torneo Bankoa Credit Agricole-DV (2013), campeón del torneo Olazar de Zaldibar (2015) y del de Lezama (2015).

recisamente ayer, Martija se entrenó en la bombonera junto a Mendizabal III, Irusta y el delantero aficionado Mata, que pertenece al club Oberena. Su progresión, unida a las las bajas de Abel Barriola y Aitor Zubieta, le han dado la oportunidad de codearse con los grandes por primera vez. «Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la empresa. Estoy con mucha chispa en la derecha. Siempre he sido bastante seguro con la derecha, pero sé que tengo que mejorar la izquierda».

Como aficionado no había pisado un gimnasio y en año y medio ha ganado dos kilos de masa muscular

Apenas lleva año y medio como profesional, pero se ha amoldado muy bien al material y a la exigencia de los duelos contra compañeros de primera fila. «El material con el que se juega en primera viene mejor a mi juego. Son pelotas exigentes que salen más de frontis. Me encuentro a gusto con ellas. Contra zagueros fuertes cuesta más poner la pelota en el frontis, pero cuando estoy cerca gozo más», dice.

La prueba estuvo el pasado domingo en Sopela, donde llevó una pelota al rebote tras un soberbio derechazo. «Me salió un buen partido, lo mismo que Elezkano II, pero también acabé muy contento en Zaldibar con Altuna III. Era mi estreno con los primeras y volví a casa muy satisfecho».

Las retiradas de Barriola y Zubieta han allanado el camino para hacerse con un hueco en Primera

Reconoce que «en los partidos de primera hay más dureza a la hora de restar y sujetar. Si te enfrentas a zagueros de primer nivel como Rezusta o Zabaleta cuesta más aguantarles. La pelota viene a otra velocidad y se nota». Y desvela que antes de pasar a profesionales apenas había pisado un gimnasio, señala que «me he dado cuenta de que es beneficioso. He ganado dos o tres kilos de masa muscular en año y medio. Ahora peso 83 o 84 kilos y aguanto mejor los partidos. Me veo con más fuerza que antes, las manos me están respetando en cuanto a lesiones, pero sé que aún estoy sin hacer».

Martija se alía con Iker Irribarria en el torneo de parejas de la feria sanferminera. «Cuando me dijeron que iba a formar pareja con Irribarria no me lo creía. Es el subcampeón manomanista. No hemos jugado juntos nunca, la del Labrit va a ser la primera vez y espero estar a la altura. Su estilo de juego es ideal para mí porque castiga mucho al zaguero contrario y entre ambos podemos repartirnos el trabajo. Con otros pelotaris como Altuna III también juego muy a gusto, aunque su tipo de juego sea completamente distinto. En Zaldibar nos entendimos muy bien». Como en la final promesas del Torneo Bankoa Credit Agricole-DV de 2013.