Pelota Ezkurdia y Elezkano II, dos novatos entre campeones Joseba Ezkurdia y Danel Elezkano son jóvenes pero sobradamente preparados. / MORQUECHO Y LOBO ALTUNA El de Arbizu y el de Zaratamo disputan la primera final de su carrera profesional ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 27 marzo 2018, 11:59

Joseba Ezkurdia y Danel Elezkano disputarán el próximo 8 de abril en el Bizkaia de Bilbao su primera final desde que dieron el salto a profesionales. Es la del Campeonato de Parejas, a la que acceden junto a Zabaleta y Rezusta, respectivamente. Para el de Etxarren es la segunda tras la disputada y ganada con Martínez de Irujo en 2013, mientras que para el bergararra supone la tercera consecutiva. En 2016 perdió por lesión del delantero de Ibero y al año siguiente se llevó a casa la txapela junto a Irribarria. Dos intrusos entre campeones.

Ezkurdia, de 26 años y con contrato en vigor con Aspe hasta diciembre de 2019, afrontaba con ilusión su sexta participación en el Campeonato de Parejas. Se estrenó en 2013 como recambio de Gonzalez y disputó ocho partidos con Zubieta. Al año siguiente, ya como titular, se alineó con Zabaleta, pero no pudieron clasificarse para la liguilla de semifinales. Ganaron solo cinco partidos y perdieron nueve.

Repitió en 2015 con el zaguero de Etxarren y esta vez sí que consiguieron el billete, pero a la hora de la verdad se quedaron a las puertas de la final tras perder ante Oinatz-Untoria y Berasaluze II-Albisu. «Ese año ambos estábamos con mucho juego. Hicimos una primera vuelta de la liguilla sensacional. Ganamos los siete primeros partidos, pero luego no fuimos capaces de rematar el trabajo. Fue una pena, estuvimos muy cerca de disputar la final», recuerda el voleísta de la Sakana.

Tercera vez con Zabaleta

Abel Barriola fue su zaguero en 2016, pero tampoco fueron más allá de la liguilla clasificatoria. Las ocho derrotas encajadas por solo seis victorias les obligó a quedarse en la cuneta. Tampoco tuvo suerte el año pasado con Merino II. Otra vez apeados, con el mismo número de victorias y derrotas que en la edición anterior.

Ezkurdia repite por tercera vez alianza con Zabaleta. Sus progresos han sido evidentes desde el día que debutó -el 28 de diciembre de 2011 en el Beotibar de Tolosa-. «Ahora tengo más poso en la cancha, me pongo mucho mejor a la pelota, he ganado en confianza a la hora de rematar y no tengo miedo a fallar», remarcaba el pelotari de Arbizu.

Ezkurdia llega a la final en su sexta participación en el Parejas y Elezkano II tras cuatro intentos

El discurrir de Elezkano II en el Parejas ha sido más corto, pero igual de intenso. El zurdo de Zaratamo tiene 23 años y esta ha sido su segunda participación como titular. Debutó como suplente en 2015 cubriendo la baja de Berasaluze II en la decimoprimera jornada. Volvió a reemplazar a Artola en la decimocuarta y de nuevo al alegiarra en la tercera jornada de la liguilla de semifinales. Tres partidos, tres victorias y con dos zagueros distintos, Zubieta y Albisu. «Me salieron bien las cosas, entré como suplente sin presión», recuerda.

En la siguiente edición, Asegarce volvió a contar con él para cubrir la baja de uno de los delanteros titulares. Sustituyó a Aimar Olaizola en el estreno de la competición y repitió en la segunda jornada como recambio de Pablo Berasaluze. De nuevo, con un balance inmaculado. Dos partidos y dos victorias. Imbatido.

Ese mismo año, 2016, decidió cambiar de empresa. Aspe por Asegarce. Veía que era su mejor opción ante el ‘overbooking’ de delanteros en la promotora bilbaína. Debutó el 21 de agosto en el Aritzbatalde de Zarautz y el tiempo parece haberle dado la razón. Los técnicos de la empresa eibarresa decidieron darle la oportunidad que tanto estaba esperando. Le alinearon en el Parejas con Zabaleta, pero las cosas no salieron como esperaban. Acabaron el campeonato con siete victorias y el mismo número de derrotas. En la liguilla de semifinales perdieron los dos primeros partidos y en el último tuvo que dejar su puesto a Jaka, como había hecho en tres ocasiones antes en la liguilla, por culpa de una rotura de ligamentos en el tobillo.

La maldición del debutante

Al ser delanteros, Ezkurdia y Elezkano II no tendrán que hacer frente a la maldición que acompaña en los últimos años a los zagueros debutantes en las finales del Parejas. La presión acaba haciendo mella y se convierte en el principal enemigo, mayor incluso que sus propios rivales. La lista de damnificados es extensa. Patxi Ruiz (2002), Iñigo Pascual (2003), Oier Zearra (2006), Aritz Laskurain (2008), Mikel Beroiz (2011), Jon Ander Albisu (2013), Andoni Aretxabaleta (2014), Beñat Rezusta (2016) y Mikel Larunbe (2017). En el caso de Albisu y Rezusta, las derrotas se debieron a la lesión del compañero, Pablo Berasaluze y Juan Martínez de Irujo, respectivamente.

Ambos lucirán este martes en Arrasate las nuevas camisetas con las que se jugarán las txapelas

Ambos están citados hoy (11.30) en la sede de Astore en Arrasate junto a Zabaleta y Rezusta para la presentación de la nueva equipación masculina que estrenarán en la final del 8 de abril en el recinto de Miribilla. También acudirán pelotaris de Asegarce. Hay modificaciones en el diseño del pantalón y la camiseta se ha fabricado con material sostenible.