PELOTA Desen prisa: quedan solo veinte entradas Josu Arriola, de Bankoa Crédit Agricole, Agirreamalloa, Oliden, Zubizarreta, Gartzia, Lerena, Eneko Labaka, Eskiroz y Ager Lasurtegi, de EL DIARIO VASCO. / MARÍN Los protagonistas eligieron ayer las pelotas con las que buscarán la victoria para calarse las preciadas txapelas. El Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV vivirá la tarde del viernes en Zumarraga otra jornada de gala con sus finales JOSEBA LEZETA ZUMARRAGA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:23

Los pelotazales vuelven a responder fieles a la llamada de las finales del Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO, cuya edición número 26 concluirá en Zumarraga el viernes por la tarde a partir de las 17.30. El frontón Beloki volverá a poblarse de espectadores de distinta procedencia, veteranos y jóvenes, hombres y mujeres. Después de atender a numerosas reservas y a las solicitudes de los ocho finalistas, los números hablan claro. Quedan solo veinte entradas en manos del taquillero para completar un aforo con espacio para cerca de 700 localidades de asiento. El dato presume en nuevo llenazo.

Ninguno de los pelotaris estará solo. A tenor de los encargos comunicados por cada uno, los seguidores ocuparán más de la mitad del graderío. Totalizan 387 entradas. El promesa Aratz Oliden será el más arropado de los ocho ya que ha pedido 134. Únicamente él supera la barrera del centenar. «Vendrán la familia, la cuadrilla, los amigos, compañeros del club de Añorga, al que pertenezco», señala el zaguero oriotarra de 17 años.

Material Zubizarreta, ausente su compañero Arratibel, opta por pelotas de Punpa de 105 6 y 105 gramos con más tiro que las de los rivales. Eneko Labaka y Eskiroz, a continuación, prefieren dos del pelotero Cervino de 105 y 1044, quizá con algo más de bote. Agirreamalloa y Oliden separan material manejable de Cervino de 102.2 y 101.4 gramos. Lerena y Gartzia, a quien les fue bien una de Punpa en la semifinal de Zarautz, vuelven a apostar por dos del pelotero lapurtarra de similar peso 101.8 y 101.7.

Le siguen en este ranking Iraitz Zubizarreta (70), Eneko Labaka (48), Josu Agirreamalloa (45), Markel Gartzia (31), Óscar Lerena (25), Ibai Arratibel (24) y Iosu Eskiroz (10). La coincidencia con jornada laboral y la distancia que separa Zumarraga de Nájera dificulta el desplazamiento de la afición riojana -habitual en las finales si coloca a algún representante- para apoyar a Lerena.

«Es mi tercera final: Irribarria e Irusta nos barrieron en la primera y gané la del año pasado» Eneko Labaka| Delantero sénior

«Llegué a pesar 89 kilos y bajé hasta 85 gracias al plan físico de Barbajero, el preparador de Zabaleta» Iosu Eskiroz | Zaguero sénior

«Tenía solo 16 años cuando disputé mi primera final de este torneo y recuerdo la tensión, los nervios...» Iraitz Zubizarreta | Delantero sénior

«Asistí como espectador a las finales de 2010 porque jugaba Galarraga; ahora estaré yo sobre la cancha» Aratz Oliden | Zaguero promesa

«Lerena me ayuda mucho y lleva el peso de nuestra pareja; mi misión consiste en aguantar y no fallar» Markel Gartzia| Zaguero promesa

Los interesados en asistir en directo a las finales pueden adquirir entradas a través del número de teléfono 687-111496 (Antxon). Desen prisa porque corren el riesgo de que se agoten en pocas horas.

Ibai Arratibel, por razones laborales, fue el único ausente en la elección de material de ayer en el frontón Beloki. Los finalistas dispusieron de once pelotas por categoría, con idéntica distribución para cada final: seis de Punpa y cinco de Cervino.

Ausente su zaguero, Iraitz Zubizarreta tuvo que ingeniárselas en solitario, si bien le asesoraron su preparador Mintegi y su padre Rafael, expelotari que en su día defendió numerosas veces a su equipo, Azkoitia, en el Torneo Interpueblos.

Cinco derrotas, tres victorias

El ataundarra aporta un dato curioso sobre la pareja que forma con su vecino Arratibel: «Perdimos los cinco primeros partidos que disputamos juntos y a continuación llevamos una racha de tres victorias consecutivas. Ibai está a un nivel altísimo y es una gozada jugar con él. En cuanto a mi rendimiento, me sentí mejor en la semifinal del Astelena de Eibar que en la eliminatoria de cuartos de Idiazabal». Apuntilla con facilidad cuando dispone de pelota en condiciones.

Eneko Labaka y Iosu Eskiroz vienen de pasarlas canutas en la semifinal del pasado sábado en Zarautz. «Perdíamos 21-20 y ganamos 21-22. La victoria pudo caer a cualquiera de los dos lados. Tras un buen comienzo de partido, Aranguren, el zaguero rival, empezó a carburar y nosotros nos vinimos abajo. Por lo demás, me encuentro bien de juego. Las manos me están respondiendo, lo que ayuda a tener continuidad. Aunque he jugado pocas veces aquí, me gusta este frontón. Posee un suelo vivo y noble».

Además de jugar a pelota, el albizturdarra trabaja en la cooperativa Irizar de Ormaiztegi. «Mi turno es de seis de la mañana a dos de la tarde y me deja tiempo suficiente para los entrenamientos».

Óscar Lerena, el pelotari que mayor expectación ha levantado en la categoría promesas, aprovechó la elección de material para ensayar un rato en un frontón en el que no había estado nunca. Tampoco pasó demasiado tiempo. Acompañado de su hermano, tomó rumbo a casa antes de que se le hiciera demasiado tarde. El viaje a Nájera es largo.

Agirreamalloa y Oliden, en cambio, completaron una sesión más larga a base de saques, restos, cortadas, ganchos... Apuntalaron la preparación de una final en la que han depositado enormes ilusiones.

Josu Arriola, director comercial de Bankoa Crédit Agricole, departió con algunos de los finalistas, entre los que ya conocía a Eneko Labaka, finalista por tercera vez, y a Iosu Eskiroz, ganador promesa el año pasado. Siente pasión por la pelota. En representación de EL DIARIO VASCO acudió Ager Lasurtegi, responsable de patrocinios.