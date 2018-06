Pelota Xabi Tolosa: «Llegué a pensar que no iba a recuperar la muñeca» Xabier Tolosa confía en que la recuperación sea esta vez definitiva. / ÍÑIGO ROYO Xabi Tolosa reapareció el viernes en Urrestilla tras cuatro meses de baja | La primera resonancia magnética detectó una inflamación en el tendón y la segunda, una fisura en un cartílago JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 19 junio 2018, 07:40

La noche del viernes en Urrestilla, Xabier Tolosa (Anoeta, 22 años) divisó por primera vez la luz al final de un largo túnel del que le ha costado salir cuatro meses. Una tenosinovitis y una fisura en un cartílago de la muñeca derecha le sumieron en un calvario de dolor que ha durado cuatro veces más tiempo del que presumía al principio.

El zaguero de Anoeta relata que «sufrí la lesión el 13 de febrero, martes de carnaval, en el Beotibar de Tolosa. Fue algo repentino. No había notado ninguna molestia con anterioridad. Tampoco se debió a un golpe concreto o a un mal apoyo de la mano en una caída. Fue sorprendente. Empezó a dolerme la muñeca derecha. Terminé como pude aquel partido del Campeonato Promoción de Parejas». Pese a recibir atención médica en el vestuario y encontrar dificultades para golpear la pelota, lo ganó 22-16 con Elordi frente a Ugalde y Erostarbe.

Las penalidades acababan de comenzar. «Me hicieron una resonancia en la que se observaba la tenosinovitis. Me pusieron un tratamiento a base de pequeñas descargas eléctricas y ultrasonidos para combatir la lesión. También recibí alguna sesión con la máquina Indiba -terapia celular para acelerar la recuperación-. Parecía que podía estar listo en un plazo de tres semanas o un mes».

De hecho, «reaparecí el 1 de abril en Lekeitio, mes y medio después de la lesión. Pero volví a sentir mucho dolor en aquel partido. No podía seguir así. Me sometí a una segunda resonancia magnética que detectó la fisura en el cartílago. Quizá la propia inflamación de la muñeca impidió que se viera en la primera prueba».

El resultado de la prueba encendió las alarmas. Acompañado del doctor José María Urrutia, médico de Aspe, Xabier Tolosa acudió a «un traumatólogo de la clínica San Miguel de Pamplona. Nos dijo que existía la posibilidad de operar, pero la intervención no garantizaba por completo que la muñeca quedara bien para jugar a pelota. Además, pasar por el quirófano suponía tres meses más de recuperación. El propio especialista prefería otro tratamiento. Me hicieron una infiltración en la muñeca. A partir de ese momento empezó la mejoría».

Es la primera vez que Xabier Tolosa sufre una lesión de esta envergadura. «En su día tuve una rotura de fibras en el bíceps femoral, en la parte posterior del muslo. Esto ha sido distinto. Pensaba que bastaría un mes y he estado parado cuatro, de febrero a junio. Das muchas vueltas a la cabeza. En un momento llegué a pensar que no iba a recuperar la muñeca. No tenía ningún problema para la vida cotidiana, pero sentía un dolor insoportable con el impacto de la pelota en la mano».

Mediados de mayo

Por fin, el zaguero de Anoeta regresó a los entrenamientos a mediados de mayo. «Durante la primera semana golpeaba a la pelota con suavidad. Poco a poco intensifiqué las sesiones. Las dos últimas semanas he completado entrenamientos fuertes. Las sensaciones eran buenas y reaparecí el viernes en Urrestilla».

La rehabilitación de la muñeca no le ha impedido «llevar adelante con normalidad la preparación física. No sentía dolor al correr, ni en la mayoría de los ejercicios de gimnasio. El problema era el impacto de la pelota».

Tolosa, que termina contrato en diciembre, aborda el verano con varios objetivos: «El primero, que no me duela la muñeca derecha. Es lo primordial en estos momentos. A partir de ahí pensaré en adquirir ritmo a base de partidos y en subir mi nivel de juego. Hay competencia en la zaga de Aspe. El viernes en Urrestilla, la muñeca aguantó bien. La pena fue que nos remontaran al final después de ir por delante en el marcador durante la mayor parte del encuentro».