Remonte Es licenciado en Ingeniería Informática y en septiembre acaba un Máster Miércoles, 30 mayo 2018, 08:41

Josu Arruarte tiene la cabeza muy bien amueblada. Licenciado en Ingeniería Informática, está cursando un Máster de Computación y sistemas inteligentes en la UPV. Tiene previsto acabar el proyecto en septiembre. «El nombre parece un poco raro, pero se trata de un Máster normal. No se me dan mal los libros, pero tampoco soy una persona que meta muchas horas estudiando. Me gusta practicar deporte al aire libre. Durante el curso he tenido que robarle tiempo al Máster para ir a entrenar a Galarreta».

Trabaja como investigador en la UPV. Tiene un contrato temporal y en el futuro preferiría dedicarse a «algo relacionado con la informática. Me gustaría encontrar un trabajo que me guste y que pueda compaginarlo con el remonte. No es sencillo, pero soy joven y tengo tiempo por delante. Eso sí, cuando acabe el Máster no volveré a estudiar en una buena temporada».