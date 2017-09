PELOTA Laso derrota a Arteaga y jugará la jaula de Primera DV SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 septiembre 2017, 07:31

Unai Laso se ganó con todo merecimiento ayer en el Labrit de Pamplona la plaza que quedaba libre en la escalera de Asegarce para disputar el Cuatro y medio de Primera tras arrollar por 12-22 a Axier Arteaga. El delantero de Lasarte-Oria, que reaparecía después de más de cuatro meses en el dique seco por culpa de una tendinitis rotuliana en ambas rodillas -su último partido lo disputó el pasado 20 de mayo- fue claramente inferior al de Biscarret.

Laso llevó la manija de la previa en todo momento. Fue superior en todos los aspectos del juego. No hubo historia ni color en la cancha salvo el azul, gerriko del pelotari navarro. Hizo y deshizo a su antojo ante un Arteaga al que no le quedó más remedio que aceptar la cruda realidad. No se rindió, pero su reacción llegó demasiado tarde. El partido ya estaba decidido antes.

Hay quien dirá fue precipitado su regreso, en una disciplina tan exigente físicamente como la jaula y ante un rival que está en un momento dulce de juego, pero Arteaga quería acabar de una vez con su calvario. Se veía con fuerzas. Estaba ante la oportunidad de jugar en Primera, pero la falta de ritmo competitivo fue una losa muy grande. Físicamente aguantó bien, no le importó lanzarse al suelo, lo que viene a indicar que la lesión está superada.

Laso llevó siempre el control del luminoso con diferencias muy significativas (1-7, 2-10, 4-17 y 9-21). En ese momento se relajó y Arteaga lo aprovechó para recortar distancias. Ahí se acabó todo. El de Biscarret obtiene su plaza a ley, en la cancha. Formará grupo con Bengoetxea VI, vigente campeón, Olaizola II, Urrutikoetxea, Víctor y Artola.

La previa de Aspe entre Mendizabal III y Elezkano II tendrá lugar el domingo en Soria. El vencedor se unirá al grupo integrado por Altuna III, Irribarria, Ezkurdia, Julen Retegi y Jaka.