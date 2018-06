Pelota Koteto Ezkurra cuelga el remonte Ezkurra dice adiós. / MICHELENA El delantero de Doneztebe anuncia su retirada para el 29 de septiembre después de 28 temporadas como profesional ENRIQUE ECHAVARREN Lunes, 11 junio 2018, 13:58

Koteto Ezkurra ha decidido poner punto y final a su carrera como remontista profesional despues de 28 temporadas. Lo ha hecho en Galarreta, donde se despedirá de la afición el próximo 29 de septiembre en un festival para el recuerdo. Nacido el 9 de agosto de 1973 en Doneztebe, debutó con 16 años en el Euskal de Huarte el 6 de julio de 1990 y se convirtió en figura. Durante casi tres décadas ha sido el número uno de la modalidad. En su palmarés figuran once txapelas del Individual y tres del Parejas. Es, junto a Jesús Ábrego, el mejor remontista de la historia.

Ezkurra, a punto de cumplir 45 años, ha visto reducido su protagonismo en los últimos años por culpa de las lesiones, lo que le ha obligado a renunciar al Individual y al Parejas. Esa ha sido la principal razón por la que se retira. «Después de pasar casi toda mi vida aquí, en Galarreta, ha llegado la hora de decir adiós. Cuando el cuerpo se resiente y no puedes dar todo lo que llevas dentro no te sientes a gusto. Los dos últimos años han sido un sinvivir. En mi carrera ha habido de todo, días buenos y otros no tan buenos, pero me voy con la sensación del deber cumplido. Toda mi vida le estaré agradecido al remonte, me lo ha dado todo«.

Los aficionados todavía tendrán la ocasión de disfrutar de su juego. Va a disputar entre diez y quince partidos antes del 29 de septiembre, la fecha en la que el genio de Doneztebe cuelgue definitivamente el remonte.