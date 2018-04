Pelota Julen Retegi cumple una década Julen Retegi, Víctor Esteban, Danel Elezkano y Axier Arteaga, ayer en la elección del Astelena. / FÉLIX MORQUECHO El subcampeón de 2014 inicia su décima participación en el Manomanista. Jugará contra Víctor el domingo en el Astelena de Eibar, donde también se enfrentan Elezkano II y el debutante Arteaga II JOSEBA LEZETA EIBAR. Viernes, 13 abril 2018, 07:52

Julen Retegi afronta a los 32 años su décima participación en el Manomanista de Primera, al que llegó en 2009 tras proclamarse campeón de Segunda en 2008. Subcampeón en 2014 -perdió la final contra Martínez de Irujo-, acumula una dilatada experiencia que pretende aprovechar ante Víctor, primer escollo de la presente edición, el domingo en el Astelena de Eibar.

Eligió material ayer asesorado por su padre y botillero Julián Retegi, que le ha acompañado durante su trayectoria en la competición reina. «Disputé mi primer partido contra Urberuaga», recuerda Julen. «He tenido como rivales a Olaizola II, Xala... Jugué la final contra Irujo, al que me he enfrentado una sola vez. He tenido muchos adversarios. ¿Si los jóvenes de ahora son distintos? Los de antes también jugaban a pelota. Es cierto que durante este tiempo ha cambiado la manera de jugar mano a mano. Hay que adaptarse».

Astelena de Eibar Labrit de Pamplona

Julen Retegi mantiene que hay una fórmula que nunca falla: «Tener atrás al rival y, a poder ser, terminar el tanto adelante. ¿Innovar yo? No creo que vaya a cambiar a estas alturas de mi carrera».

Está ante su primer duelo frente a Víctor en el Manomanista: «Nunca hemos coincidido mano a mano en toda la cancha. Sí, en cambio, dentro del cuatro y medio, sobre todo en desafíos del vino. Este año me ha ganado todos los que hemos jugado. Mi primer objetivo, ahora mismo, es ganar en esta ronda. No pienso ni en Altuna III, que espera al ganador, ni en Urrutikoetxea, el cabeza de serie de nuestra rama. Serían otros dos rivales complicados. En realidad lo eran todos, tocara el que tocara en el sorteo».

Julen Retegi cree que llega bien a este compromiso. «Tuve un problema de manos en la zurda durante la preparación, pero ya está olvidado. Tampoco he hecho demasiados entrenamientos específicos de frontón. Hice un ensayo el martes en el Astelena». Repitió ayer con Elezkano II, aunque a un ritmo más suave.

Astelena de Eibar Julen Retegi escoge pelotas de 105.1 y 104.5 gramos que «me han entrado bien en la mano». Víctor opta por una de 105.5 y otra de 104.5 «más rápidas» en opinión del riojano. «Dentro de lo que había, las de Julen son más de jugar». Elezkano II elige un santiamén material de 105.8 y 105.6 gramos. «Dos de las primeras que he probado me han convencido y las he cogido. No soy maniático». Arteaga II dispone de pelotas más ligeras de 105 y 104.2. «Soy partidario de elegir una con menos salida de frontis. Así lo he hecho. La segunda es más viva».

Labrit de Pamplona Jaka encuentra pelotas de poca salida de frontis de 106.1 y 105.9. Laso separa una de 106.4 y otra de 104.7 gramos no muy distintas a las del rival. No salen mucho de frontis. El de Lizartza ha ganado al de Bizkarreta las dos veces que han sido rivales mano a mano, en desafíos del verano.

Víctor, rival de Retegi, asegura haber recuperado «la ilusión que creí haber perdido después de que me afectara anímicamente» que Asegarce, su empresa, le retirara del Campeonato de Parejas. «Lo acusé los dos primeros meses. He dado la vuelta a la situación».

«El Astelena es nuevo para mí», señala el riojano. «La pelota hace extraños en el frontis y complica el saque-remate. El martes acabé contento el entrenamiento que hice con Arteaga II». Por cierto, el domingo no llevará de botillero a Pablo Berasaluze, sino «a un amigo».

Elezkano II, restablecido

Danel Elezkano, ausente el martes en la presentación del Manomanista, acudió ayer a la doble elección de Eibar. «Me encuentro mejor que el miércoles», confesó. «Pasé mala noche y estaba con vómitos y diarrea. También con cuatro o cinco décimas de fiebre. Fui el martes al frontón a pelotear un rato y tengo la sospecha de que me enfrié. Espero estar completamente repuesto para el domingo».

El de Zaratamo se opondrá al debutante Axier Arteaga, campeón del Promoción el pasado año. El lasartearra sí dispondrá de los consejos de Pablo Berasaluze en un escenario, el Astelena, «donde solo he disputado dos partidos de parejas. Tampoco me he enfrentado nunca a Elezkano II. Iba a ser mi rival en el partido de mi debut, pero suspendió y ocupó su lugar Víctor».