Pelota «Jugamos contra la pareja del verano» Iker Irribarria, junto a Urrutikoetxea el lunes en el Atano III, vuelve a jugar esta noche en el frontón donostiarra. / MICHELENA Iker Irribarria, listo para la semifinal de hoy frente a Altuna III-Rezusta. Aspe supera 2-1 a Asegarce en el Desafío del Txakoli K Pilota gracias a los triunfos de Jaka y Ezkurdia JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 30 agosto 2017, 07:50

Es lo que tiene el verano para las figuras de las dos empresas. Nada más salir de una, entran en otra. Iker Irribarria vivió el lunes su segunda experiencia como zaguero profesional y esta noche se embarca, ya como delantero, en la segunda semifinal del Ciudad de San Sebastián: Altuna III-Rezusta contra Irribarria-Zabaleta. Intervendrán en segundo lugar de un festival que da comienzo a las 22.00 y no dispondrá de televisión en directo.

«Terminé bastante cansado el lunes», confiesa el zurdo de Arama, que cayó 22-13 en compañía de Altuna III frente a Bengoetxea VI y Urrutikoetxea, capaces de dar la vuelta a una salida fulgurante de los guipuzcoanos, quienes tomaron la delantera 6-10. «Desde fuera se ve fácil el trabajo del zaguero, pero la pelota te viene de otra manera. Es una labor difícil», añade Irribarria.

Añade que «lo que más me costó fue restar los saques de Oinatz. La pelota corre mucho cuando bota cerca del cuadro siete. Tuve dificultades para coger la distancia al bote. Desde tan lejos no basta con ir a poner la pelota. Si no le das de verdad, no llega al frontis. Algunas devoluciones fueron muy justas. Hay que tener en cuenta, además, que en los partidos de mano a mano de hoy en día los saques se restan de aire, por lo que todo se hace extraño desde tan atrás. Es muy distinto».

Irribarria apunta que «una vez dentro del peloteo, me encontré mejor. Ya no pegas desde el nueve, sino del siete. Encontré más altura en el frontis. También se notó que Mikel Urrutikoetxea está más habituado a esa posición y rindió a otro nivel».

Pese a la derrota de Altuna III e Irribarria en el choque entre parejas de delanteros, los pelotaris de Aspe se impusieron 1-2 en el Desafío Txakoli K Pilota del que formaba parte gracias a las victorias de Jaka sobre Laso mano a mano (19-22) y de Ezkurdia frente a Víctor dentro del cuatro y medio (11-22) en el cierre del programa.

Erik Jaka se convirtió en el héroe de la victoria de su empresa al remontar un 15-6 a Unai Laso ayudado con seis tantos de saque-remate de variada factura: ganchos, paradas al txoko, una volea al ancho de zurda, dejadas... Se fue directo al 15-21 con una tacada de quince tantos y resistió la última embestida del joven navarro.

«Complicado llegar a 22»

La feria donostiarra continúa hoy con la presencia de nuevo de Iker Irribarria y Jokin Altuna, pero esta vez en bandos rivales. «Afrontamos un reto muy duro ante la pareja del verano, Altuna III-Rezusta», reconoce Irribarria, quien llevará de compañero a Zabaleta. «Les hemos ganado alguna vez, pero estará complicado llegar a 22. Intentaremos imprimir velocidad a la pelota, trabajar, defender, sacrificarnos y acabar el tanto cuando se presente la ocasión».

Curiosamente, Irribarria-Zabaleta es la última pareja que doblegó a Altuna III-Rezusta. Ocurrió el 16 de julio, hace mes y medio, en Amorebieta. Después, el delantero de Amezketa y el zaguero de Bergara han encadenado siete victorias consecutivas juntos. El de Arama afirma que «el rendimiento de Beñat es increíble y Jokin lo hace todo bien. Que hayan sido capaces de derrotar 22-6 a Olaizola II y Urrutikoetxea lo dice todo. Además, jugamos en el Atano III, buen frontón para atacar e incómodo para defender. Eso complica el partido ante un Altuna que encuentra todos los ángulos».

Iker Irribarria, que suma once partidos en agosto, entiende que «sin duda, me estoy encontrando mejor en agosto que en julio. Entro sin miedo, ayudo al zaguero... Después del mano a mano de Vitoria contra Bengoetxea VI, observé una evolución en mi juego. Ahora bien, unos días te salen mejor las cosas y otras, no tan bien».