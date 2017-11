PELOTA El juez debió detener el tanto cuando la pelota tocó el hombro de Altuna III El reglamento señala que a continuación debe ordenar vuelta «si iba a buena» o conceder tanto en contra del que lanzó la pelota «si iba a ser mala» JOSEBA LEZETA BILBAO. Lunes, 20 noviembre 2017, 10:22

El tanto 18-19 a favor de Jokin Altuna, con la final en plena ebullición, deparó una jugada curiosa en la que los jueces, riojanos ayer por el sistema de rotación de la LEP.M, actuaron de forma incorrecta si nos guiamos por lo que marca el reglamento de la Federación Vasca. Urrutikoetxea recogió de derecha, la pelota tocó el hombro de Altuna III, ganó altura y llegó al frontis. Prosiguió el juego y el de Amezketa resolvió con un pelotazo atrás. Hubo protestas de Urrutikoetxea. ¿Qué debió hacer el juez?

Lo establece el punto 2 del artículo 39: «Pelota que toca jugador. 2. Si la pelota después de tocar a un contrario llegase a buena, los jueces apreciarán si el lanzamiento inicial llegaba a buena o no, dando vuelta o falta, respectivamente». En ningún caso recoge la posibilidad de que prosiga el tanto, tal y como sucedió.

El punto 3 de ese mismo artículo 39 contempla la circunstancia de una acción deliberada de quien toca la pelota. «Si algún jugador intercepta voluntariamente la pelota perderá el tanto en juego. Los jueces aplicarán esta sanción aún cuando no fuera a buena, ya que hasta que no contacta fuera de los límites de juego se considera en juego». No es el caso porque el toque de Altuna, de espaldas, fue involuntario.

Un juez con amplia experiencia aclara que «cuando la pelota toca a un pelotari, el juez debe detener el tanto y tomar la decisión de dar vuelta si la pelota iba a buena o falta si iba a ser mala». O sea, fallaron.

Abundaron las jugadas polémicas. Así, el juez de pasa falló al dar como bueno el saque de Urrutikoetxea que botó sobre la raya del cinco y valió el 14-10. Fue falta. También llamó la atención el doble criterio en dos estorbadas. Ordenaron vuelta en el 14-10 al no llegar Altuna a una pelota en la que Urrutikoetxea ni se movió. Y en el 17-15 se produjo una jugada similar en la que el amezketarra se llevó el tanto aunque el de Zaratamo chocara con él.

También hubo un tira y afloja en uno de los tantos finales al solicitar descanso Berasaluze para Urrutikoetxea. Le corresponden tres y era el cuarto tras pedirlos en el 0-4, en el 14-13 y en el 17-16.